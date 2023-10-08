中文域名加速普及 进一步促进知识产权创新
2023年10月08日16:49 | 来源：人民网
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近年来，随着知识产权强国建设的推进，我国着力加大知识产权制度供给、优化创新环境和营商环境、推动高水平科技自立自强、促进实体经济创新发展、服务高水平对外开放。与此同时，作为品牌、商标在网上的重要体现形式，.网址中文域名在数字平台的知识产权保护中日趋重要，特别是在平台经济的发展中，担当着越来越重要的角色。中文域名的合理注册和使用，也正逐步强化网络知识产权保护。
对此，中央财经大学知识产权研究中心主任杜颖表示，域名保护和知识产权的关系，主要涉及到不正当竞争等问题。域名混淆的情况，容易带来不正当竞争的后果，而.网址中文域名能使域名与商标名一致。所以，.网址中文域名的保护非常重要。
中国法学会知识产权法学研究会理事熊文聪认为，对于企业来说，商标和域名是极其重要的财产。如果能及时注册中文域名.网址，能证明其经过了使用有一定的知名度，便可方便知识产权维权，打击商标抢注等行为。中国企业积极注册使用.网址中文域名，也是一项知识产权保护策略。
“地理标志与.网址中文域名的深度结合，将有助于加快推动地理标志企业实现数字化转型升级，进一步提升地理标志产品品牌影响力，助力乡村振兴。”.网址中文域名注册管理机构、互联网域名系统国家工程研究中心相关负责人表示，.网址中文域名是商标、地理标志等在网上的重要体现形式，属于网络知识产权范畴，对于互联网平台的可持续发展发挥着重要作用。特别是围绕地理标志注册的.网址中文域名，对于企业的产品销售、品牌塑造和知识产权保护有着重要的促进作用。
也有业内人士表示，.网址中文域名作为网络知识产权的重要元素，将会为推动知识产权的创新发展注入更多活力。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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