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科技部等10部门联合印发《科技伦理审查办法（试行）》

2023年10月08日17:11 | 来源：新华社
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       新一轮科技革命和产业变革加速演进

　　伴随产生的伦理问题成为全世界面临的共同挑战

　　促进科技向善，迫切需要加强科技伦理治理

　　科技部会同教育部、工业和信息化部等10部门最新印发了《科技伦理审查办法（试行）》

　　审查办法是覆盖各领域科技伦理审查的综合性、通用性规定

　　重点解决科技伦理审查职责不明确、审查程序不规范、机制不健全等问题

　　从健全体系、规范程序、严格标准、加强监管等方面提出一系列措施、作出相关规定

　　审查办法划定了科技伦理审查的主要范围，明确了科技伦理审查的责任主体、科技伦理（审查）委员会的设立标准和组织运行机制，明确了科技伦理审查的基本程序，确定了伦理审查内容和审查标准

　　记者：胡喆

　　编辑：苗夏阳

　　设计：贾稀荃

　　新华社国内部出品

(责编：杨雪楠、胡永秋)
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