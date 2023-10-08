新一轮科技革命和产业变革加速演进

伴随产生的伦理问题成为全世界面临的共同挑战

促进科技向善，迫切需要加强科技伦理治理

科技部会同教育部、工业和信息化部等10部门最新印发了《科技伦理审查办法（试行）》

审查办法是覆盖各领域科技伦理审查的综合性、通用性规定

重点解决科技伦理审查职责不明确、审查程序不规范、机制不健全等问题

从健全体系、规范程序、严格标准、加强监管等方面提出一系列措施、作出相关规定

审查办法划定了科技伦理审查的主要范围，明确了科技伦理审查的责任主体、科技伦理（审查）委员会的设立标准和组织运行机制，明确了科技伦理审查的基本程序，确定了伦理审查内容和审查标准

记者：胡喆

编辑：苗夏阳

设计：贾稀荃

新华社国内部出品

(责编：杨雪楠、胡永秋)

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