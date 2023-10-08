科技部等10部门联合印发《科技伦理审查办法（试行）》
2023年10月08日17:11 | 来源：新华社
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新一轮科技革命和产业变革加速演进
伴随产生的伦理问题成为全世界面临的共同挑战
促进科技向善，迫切需要加强科技伦理治理
科技部会同教育部、工业和信息化部等10部门最新印发了《科技伦理审查办法（试行）》
审查办法是覆盖各领域科技伦理审查的综合性、通用性规定
重点解决科技伦理审查职责不明确、审查程序不规范、机制不健全等问题
从健全体系、规范程序、严格标准、加强监管等方面提出一系列措施、作出相关规定
审查办法划定了科技伦理审查的主要范围，明确了科技伦理审查的责任主体、科技伦理（审查）委员会的设立标准和组织运行机制，明确了科技伦理审查的基本程序，确定了伦理审查内容和审查标准
记者：胡喆
编辑：苗夏阳
设计：贾稀荃
新华社国内部出品
(责编：杨雪楠、胡永秋)
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