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行业增长势头总体平稳 9月份中国物流业景气指数公布

王善涛
2023年10月09日09:22 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：行业增长势头总体平稳 9月份中国物流业景气指数公布

　　今天（10月8日），中国物流与采购联合会公布9月份中国物流业景气指数。

　　物流活跃度提升 运行趋稳向好

　　数据显示，9月份物流活跃度提高，物流行业增长势头总体平稳，旺季特征逐渐明显。

　　9月份中国物流业景气指数为53.5%，较上月回升3.2个百分点。随着一系列政策的落地实施，消费潜力不断释放，带动物流需求有序回升。其中，通信设备、交通运输设备、电气机械器材、汽车制造业及零部件、医药化工等领域物流需求稳定回升，产业物流需求稳步恢复和民生消费物流较快增长，为物流业务量增长奠定基础。

　　中国物流信息中心主任 刘宇航：9月份物流业景气指数整体的回升还是比较明显的，表明我们整个的物流运行也迎来了“金九”的运行状态。整个市场供需两端逐步地在改善，也说明整个我们物流的活跃度在提升。

　　分地区来看，东部地区物流活跃度提高，9月份业务总量指数为53.8%，环比提高2.2个百分点，中部地区和西部地区业务总量指数低于全国，但保持在扩张区间，环比分别提高3.8和0.8个百分点。

　　北京工商大学教授 左敏：物流业景气指数的提升反映了经济在逐渐向好，反映了经济的韧性比较强，同时也反映了供应链上下游变得比较活跃。

　　投资回升 企业效益效率同步改善

　　受需求稳中向好拉动，物流行业增长势头总体平稳，也带动投资回升，企业效益和运作效率同步均衡改善。

　　分行业看，除水上运输外，其他行业都处于扩张区间。9月份铁路运输业、道路运输业分别为52.1%、55.6%。民生消费领域，连锁商超布局仓配一体，促进线上线下商贸物流融合。9月份邮政快递业业务总量指数超过65%，远高于其他行业。

　　中国物流信息中心主任 刘宇航：物流行业各个领域、各个环节都出现了整体回升的状态，所以也带动了整个我们物流行业投资方面也进一步活跃，而投资完成度也进一步向好。

　　从投资动力来看，9月份固定资产投资完成额指数，环比提高1.9个百分点，仓储业、水上运输业、邮政快递业、航空运输业依然是投资重点领域。

　　另外，9月份企业主营业务利润率指数有所回升，环比提高2.7个百分点。分企业规模看，大、中、小微企业利润水平同步改善，其中小型企业和微型企业主营业务利润指数在上月提高的基础上，继续环比回升0.2和0.8个百分点。

　　新增需求改善 企业预期进一步提升

　　从市场需求来看，9月份新订单指数升幅明显，随着生产加速以及节假消费预期等有利因素增多，行业对后期市场预期进一步改善，发展信心增强。

　　9月份新订单指数为53.3%，环比回升3.8个百分点。分地区看，东部地区和西部地区新订单指数分别回升0.9和1.1个百分点，中部地区新订单指数回升至54.1%的年内高点。

　　从行业市场预期来看，9月份业务活动预期指数为58.8%，环比上升2.8个百分点，大部分物流行业业务活动预期指数在55%以上高位水平，航空运输业和邮政快递业业务活动预期指数保持在60%以上。

　　中国物流信息中心主任 刘宇航：对于未来行业的预期，大家还是预期比较乐观，信心在逐步地恢复，所以看到业务活动预期指数达到了58.8%。应该说是今年以来的最高点，反映出我们整个行业这种信心还是非常强的。

　　专家表示，总体来看，9月份以来物流景气呈加快回升、边际改善的基本特征，既有前期政策释放效能和经济内生动力增强的共同作用，也有季节性因素推动。

　　三季度末生产加速和节假消费预期等有利因素较多，出现亚运会“亚运风”、节假日“出游热”等热点，还有各地政府和商家线上线下多渠道、多方式推出“花式促销”活动。后期，随着“十一”黄金周圆满收官，供应链上下游需求趋于平稳，市场逐步回暖，经济和物流运行具备平稳运行基础。

(责编：申佳平、陈键)
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