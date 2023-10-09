杜安琪

原标题：蟹卡、兑奖券、礼品码......收到陌生快递，如何识别新型诈骗？

收到陌生快递包裹，你会怎么办？10月7日，有网友称，收到来源不明的快递，包裹里是一张设计精美的大闸蟹兑换卡。卡片上写着大闸蟹是商家回馈客户的赠礼，扫描二维码即可提货。中秋节后正是吃大闸蟹的好时节，“金秋蟹礼”可以说是相当诱人的礼物。但是警方提醒，这类打着送礼旗号的陌生快递，很可能是新型刷单诈骗陷阱。

天津市公安局民警于喜山提示，陌生快递中的二维码千万不能扫！一些诈骗分子会大范围向市民寄发快递，内附小礼物和礼品兑换券等，吸引收货人扫描二维码，随后实施诈骗。对于来路不明的到付快递，要坚持两验证：验证快递员身份，验证包裹内物品。不要被天上掉下来的“馅饼”砸晕，要提高反诈意识，警惕陌生快递类诈骗。

《新闻+》记者：陌生快递诈骗的常见方式有哪些？

于喜山：快递衍生出的诈骗有很多种类型，比如，谎称快递被扣，冒充公检法实施的诈骗，或者虚假快递到付，要求支付高额费用等。最近较为常见的是快递送礼骗局：市民莫名收到快递，打开后里面是水杯、手机支架或者大闸蟹兑换卡、刮奖卡等物品。这些物品上面无一例外都印着一个二维码，出于好奇心，很多人收到之后都会进行扫码操作，进而落入骗子的圈套。

实际上，这是一种以中奖或者兑换物品扫二维码为引流方式，打着兼职刷单的名义进行诈骗的手段。诈骗分子会大批量向居民寄出快递，里面往往是一些不值钱的小礼物或中奖通知、礼品兑换券等，这些东西上全都印有二维码，引诱收件人扫码添加客服、领取礼品。注意，这种二维码千万不能扫！

识别这类快递诈骗，首先是收到快递时，要检查自己最近有没有买东西，如果没有，这个快递就很可能有“猫腻”了。打开快递后，如果发现有未知的二维码，不用怀疑，那肯定就是诈骗快递了，千万不要继续相信“兑奖步骤”之类的引导了。

《新闻+》记者：陌生快递中的二维码，扫了会怎么样？

于喜山：陌生快递里面的二维码是坚决不能扫的，因为我们不知道是谁在制作和传播这些二维码。绝对不能抱有侥幸心理，觉得扫一下码也没关系。从一开始就不能扫码，一旦扫码就会落入骗子的陷阱。

如果不慎操作扫描了二维码，手机上可能会先出现客服窗口，拉你进一个群，诱导你下载App。这些客服、聊天群，甚至官方平台，看似制作地无比真实，但实际上都是诈骗分子找人扮演、自己运营和搭建的虚假平台。按照骗子的要求操作半天，不但拿不到所谓的“礼品”，还可能被卷入更深的骗局。

随后，诈骗分子一定会提到派发刷单任务、领取福利、下载App等关键词，或者要求我们输入个人信息，这都是典型的诈骗手段！前期小额返利获取信任，后期要求大额充值实施诈骗，是刷单诈骗的典型套路，更是违法行为。所以，建议广大市民，坚决不扫陌生快递里面的二维码。

《新闻+》记者：收到疑似诈骗的陌生包裹，应该如何处理？

于喜山：收到陌生快递，我们应该先登录购物网站，查看物流信息，看是不是我们购买的快递。或者询问亲人朋友，看是不是熟人送礼。对于来路不明的到付快递，要坚持两验证：验证快递员身份，验证包裹内物品。有疑虑要通过官方途径进行核实，或到附近派出所询问。

收到陌生包裹，切勿扫描里面的二维码，切勿填写银行账号等个人信息。不要被骗子耸人听闻的说辞吓到，也不要被天上掉下来的“馅饼”砸晕。提高反诈意识，警惕陌生快递类诈骗。一旦发现被骗，请立即拨打110报警电话。

(责编：申佳平、陈键)

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