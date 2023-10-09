张千千、吴雨

原标题：支付服务再升级 便利境外来华人士消费

近日举行的杭州亚运会吸引了大量国际游客前来观赛，也带来了更多的消费与支付需求。支付宝平台数据显示，亚运会开赛以来，入境游客使用支付宝日均支付笔数环比增长68.8%。

为了更好满足境外来华人士的支付需求、使其更便捷地体验移动支付和数字化服务，中国人民银行引导相关机构发力，持续提供支付便利，为拉动消费、促进经济持续回升向好提供有力支持。

目前，境外人士来华支付服务再升级，可实现用境外手机号注册并开通数字人民币钱包，用境外银行卡为钱包充值，再进行支付。同时，还可以通过部分境外钱包直接扫描中国内地的支付宝、银联等二维码，实现支付消费。

近日，数字人民币推出了境外银行卡“先充后用”新功能，境外来华人士可先通过Visa、万事达的境外银行卡为钱包充值，再进行支付。后续钱包中如有余额，可存回至境外卡。

“此前境外来华人士使用数字人民币钱包，只能‘随用随充’。‘先充后用’新功能上线后，支付流程更短，操作更加简单流畅。”中国工商银行相关人士介绍，在便利支付的同时，数字人民币还进一步提升了支付处理效率，避免用户在商家消费时因外卡验证发生等待，积极改善支付体验。

今年7月，支付宝、微信支付均宣布，支持绑定境外银行卡进行支付消费。亚运会召开前夕，蚂蚁集团宣布升级亚运服务计划，借助支付宝平台网络，新增支持7个境外钱包在华支付消费。2022年，马来西亚等地的3个境外钱包已率先进行相关试点，支付宝统计数据显示，2023年3月至8月，这3个境外钱包用户在中国内地进行跨境支付的总笔数增长了47倍。

据介绍，目前上述10个境外钱包覆盖了东南亚和东亚超过1.75亿消费者。杭州亚运会开赛以来，这10个境外钱包在中国内地单日交易笔数最高增幅200%。

此外，中国银联面向境外银行、支付企业推出了创新二维码支付解决方案。即通过支持境外钱包绑定银联卡，或在APP内发行银联虚拟卡，从而实现在银联全球网络使用。目前境外已落地了上百个此类可扫银联二维码支付的钱包，境外游客可直接使用本地熟悉的钱包支付，无需另行开户或下载境内APP，实现了支付体验“无缝衔接”。

中国人民银行副行长张青松介绍，近年来，中国人民银行在推进跨境支付便利化方面，积极指导支付机构优化外卡绑定流程，依法合规受理境外钱包，提升境外人士来华生活旅游支付便利，推动与东南亚等区域支付条码互联互通，拓展境外受理网络，促进跨境人文交流与经贸往来。

国家出台一系列政策举措，支持相关机构提升境外游客移动支付体验。2019年，国务院办公厅印发的《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》提出，完善入境游客移动支付解决方案；2020年，国家发展改革委等23个部门联合印发的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》提出，鼓励境内支付服务机构在依法合规前提下与境外发卡机构合作，为境外游客提供移动支付业务；今年9月，国务院办公厅印发的《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》提出，提高入境游客使用境外银行卡及各类电子支付方式便捷程度以及外币兑换便利性。

“如果说丰富多彩的消费新场景、新业态，能够激发出澎湃的消费新活力，那么方便、新潮的跨境支付形式则能够优化境外游客来华支付场景，改善支付体验，进一步带动我国消费增长。”招联首席研究员董希淼说。

(责编：申佳平、陈键)

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