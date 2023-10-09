姚均芳

原标题：中国银行研究院：四季度我国服务消费潜力将继续释放

中国银行研究院10月8日发布的《2023年四季度经济金融展望报告》指出，展望四季度，我国前期出台的一系列稳增长政策将继续显效，服务消费潜力继续释放，基建投资有望提速，高技术和民间制造业将支撑制造业投资较快增长，经济内生增长动力有望增强。

国家统计局数据显示，8月份我国服务业生产指数同比增长6.8%，增速比上月加快1.1个百分点。1至8月份，服务零售额同比增长19.4%。

“今年三季度，中国面临的外部环境压力不减，外需总体回落，国内经济持续恢复，经济企稳趋势初显。”中国银行研究院副院长周景彤说，经济结构性亮点主要体现在，服务业供需两旺成为经济持续恢复的重要支撑，服务业就业带动能力增强，以及新动能领域投资端和生产端均保持较快增长等。

专家认为，供需两端共同发力推动了服务市场回暖。从需求端来看，疫情期间积压的服务消费需求进一步释放。同时，消费者结构发生变化，新一代年轻消费群体崛起与壮大，其对文旅、餐饮等消费领域的热情更高，也推升了服务消费需求。从供给端来看，服务品质的提升与创新，催生了大量服务消费新业态、新热点。

报告指出，当前要把培育和增强经济内生增长动力作为政策主要着力点。一方面要有效引导和管理市场预期，持续优化营商环境，稳定经营主体信心和预期，做好重点领域风险化解工作。另一方面，发挥好国内超大规模市场作用，持续扩大有效需求，激发社会资本活力，推动产业转型升级。

“展望四季度，服务消费仍具有较大空间，汽车消费有望企稳，加之上年同期基数较低、稳增长政策进一步发力，消费有望延续复苏态势。”周景彤说。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经