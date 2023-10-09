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成都上半年发布1200项成果促转化

李诏宇
2023年10月09日09:25 | 来源：科技日报
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原标题：成都上半年发布1200项成果促转化

　　记者10月8日获悉，日前召开的成都市重大科技成果转化第二次联席会议宣布，上半年成都市挖掘、发布科技成果1200项。1—7月，成都市技术合同登记成交额完成1037.46亿元，同比增长66.8%。

　　今年以来，成都市将科技成果转化作为“一号工程”加快推进，建立了重大科技成果转化联席会议制度，组建科技成果转化专班，并出台实施《成都市进一步有力有效推动科技成果转化的若干政策措施》。同时，该市签署与清华大学全面深化合作协议，还与中国科学院、北京大学、西北工业大学等形成校地合作协议和项目清单；开展“校企双进·找矿挖宝”成果对接系列活动，上半年累计举办清华大学、西安电子科大、中核集团等成果对接专场活动150场，发布电子信息、智能制造、新材料等领域科技成果1200余项。

　　目前，成都市已启动国家重大科技成果转化示范专项，征集重大成果转化项目8个。仅今年上半年，成都市就支持252家企业购买转化国内外高校院所科技成果329项，推荐7家企业申报国家企业技术中心。

　　此外，在创新平台布局方面，当前成都市科技局正加快建设西部（成都）科学城，高标准打造实验室体系；天府实验室加快实体化运行，引聚高层次科研人才近200人，在微纳电子、生物医药等领域开展“卡脖子”项目攻关70余项。

(责编：申佳平、陈键)
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