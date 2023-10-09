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全球首个可再生能源制氢减排方法学获批

陆成宽
2023年10月09日09:26 | 来源：科技日报
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原标题：全球首个可再生能源制氢减排方法学获批

　　8日，记者从中国氢能联盟获悉，由该联盟研究院牵头提出的全球首个可再生能源制氢减排方法学近日在联合国清洁发展机制（CDM）执行理事会第119次会议上被审批通过，正式成为CDM的第124个大型方法学，填补了全球可再生能源制氢碳减排方法学的空白。

　　CDM是国际社会最具影响力的碳减排机制，适用于全球各地的减排计划。CDM方法学对项目边界、基准线、项目排放、监测计划等CDM关键要素进行界定，是CDM机制的重要组成部分，也是碳减排量化的重要基础。

　　2022年5月至今，中国氢能联盟研究院联合国家能源集团氢能科技公司、氢溯科技公司等单位对可再生能源制氢的减排潜力进行了广泛调研和系统研究，对可再生能源制氢减排方法的系统边界、可再生能源使用比例等关键因素进行了持续优化，最终提出了可再生能源制氢减排方法学。

　　该方法学获批标志着其完整性、科学性和适用性获得权威认可，可正式应用于由可再生能源或混合电力支持的电解水制氢项目，并供应给专用用户。未来，中国氢能联盟将以此为契机，发挥好国家级氢能产业智库作用，依托广大成员单位，充分利用自身减排方法学开发工作基础，推动可再生能源制氢项目碳排放核算和碳资产开发示范项目落地，服务我国氢能产业高质量发展。

(责编：申佳平、陈键)
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