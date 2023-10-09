人民网记者 李栋

发展设施蔬菜产业是实现农民增收、农业增效、农村富裕的重要途径。近年来，陕西省榆林市靖边县以产兴农、以产富农，引导群众走出了一条“产业增效、农民增收”的产业发展之路，跑出了产业振兴的“加速度”。

金秋时节，靖边县的辣椒迎来丰收季，新采收的辣椒铺满晾晒场，一堆堆红辣椒在田野乡村“椒”香四溢。“辣椒种的好，大家收入有保障，日子也越过越红火。”东坑镇种植大户马金录正与当地农民一道，采摘、筛选、过称、装车，忙得不可开交。“现在辣椒一茬接着一茬上市，目前已经卖了5万多元，在科学种植的前提下，一个椒棚年收入2万元左右不成问题。”

靖边县东坑镇，地处毛乌素沙漠南缘，古时为寒风萧瑟的沙场要塞，如今却因“满棚青绿走世界”的蔬菜大镇而出名。

“当地土壤肥沃，依托海拔高、风头大的优势，非常适合发展高山冷凉高品质蔬菜。”靖边县农业农村局技术员王宏介绍，目前，全县设施蔬菜种植面积达3.68万亩，日光温室0.61万亩，拱棚3.07万亩，总产量达18.4万吨，总收入4.6亿元以上。

“通过因地制宜、因业制宜，探索多种融合方式，引导群众发展科技含量高、市场销路稳、经济效益好的辣椒订单产业，不仅‘红’了产业，富了口袋，还确保了农业长久增效实现可持续发展，为助推乡村振兴注入绿色能量。”靖边县农业农村局相关负责人说。