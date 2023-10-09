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实木家具虫蛀怎么办？上海市消保委家具办解答

2023年10月09日10:28 | 来源：上海市消保委
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原标题：实木家具虫蛀怎么办|上海市消保委家具办

近期有消费者向市消保委家具办咨询，家里的实木家具表面出现小小的孔洞和粉末状木屑，可能出现了虫蛀的现象，实木家具出现虫蛀该怎么办？

实木家具生虫的原因

实木家具生虫有三种可能性。一是木材质量的问题，由于一开始制作采用的木材质量不过关，木材中含有虫卵，所以达到一定的温度和时间后，木材中的虫卵便开始活动、孵化，变为成虫；二是生产工艺上出了问题，在制作家具的原木时没有进行规范处理，造成原木中的虫卵没有被杀死，做成家具后在一定的时间和条件下就产生虫了；三是家具遭遇外来虫的“侵袭”，即使材质与工艺过关，若实木家具外表有破损，又恰逢在白蚁繁殖的时节，也有可能招来白蚁产卵，从而招致家具生虫。

实木家具蛀虫处理方法

1、药剂处理。当家具被虫蛀害时，可使用专门杀虫药剂、酒精或用敌敌畏和水以1∶5的比例配成药液，用针管注入虫孔内进行灭杀，重复2至3次基本就可以了。

2、可在家具内放置樟脑丸驱除蟑螂及防虫蛀；用尖辣椒或花椒适量，捣碎成末，塞入蛀孔，具有一定的杀虫作用和防止虫蛀蔓延作用。

实木家具出现虫蛀现象还是比较少的，消费者无需过度紧张，只要采取以上方法基本上都是可以杀死蛀虫的,一般实木家具过了两年后基本上自身不会再出现虫蛀了。

(责编：崔元苑、李源)
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