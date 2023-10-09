人民网北京10月9日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行定于2023年10月16日发行中国古代名画系列（千里江山图）金银纪念币一套。该套金银纪念币共5枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币4枚，均为中华人民共和国法定货币。

据介绍，4枚圆形金银纪念币正面图案均为笔、墨、纸、砚造型，辅以竹叶、窗等装饰组合设计，并刊国名、年号。

500克长方形银质纪念币正面图案为山、水等组合设计，并刊国名、年号。

该套金银纪念币背面图案均为《千里江山图》局部场景，并刊“北宋·千里江山图”字样及面额。

纪念币规格及发行量方面，50克圆形金质纪念币为精制币，含纯金50克，直径40毫米，面额800元，成色99.9%，最大发行量1000枚。

500克长方形银质纪念币为精制币，含纯银500克，规格160毫米×50毫米，面额150元，成色99.9%，最大发行量2000枚。

60克圆形银质纪念币为精制币，含纯银60克，直径45毫米，面额20元，成色99.9%，最大发行量3×8000枚。

(责编：罗知之、高雷)

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