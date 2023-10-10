人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

粤港澳大湾区暴雨如注 台风“小犬”将继续向西偏南方向移动

2023年10月10日08:11 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，受台风“小犬”和冷空气影响，过去24小时，广东中东部沿海及台湾岛中东部等地出现大到暴雨，粤港澳大湾区及台湾岛东北部等地大暴雨，广东珠海和深圳、香港等局地特大暴雨，降雨量超过400毫米。中央气象台今晨继续发布台风黄色预警：台风“小犬”今晨强度为台风级（12级），预计将继续向西偏南方向缓慢移动，强度继续减弱。受其影响，今天，广东西南部仍有大到暴雨，局地大暴雨。

同时，东海西部、台湾海峡、南海北部、北部湾北部、琼州海峡以及浙江沿海、福建沿海、广东沿海、海南岛东北部沿海、广西沿海将有6-7级、阵风8-9级的大风，其中珠江口附近海域、南海西北部部分海域将有8-10级、阵风11-12级的大风，“小犬”中心经过的附近海面风力有11-12级，阵风13-14级。

未来三天，西藏东南部、四川、重庆西部、云南等地有降雨天气，部分地区有中到大雨，局地暴雨；10日起，西藏北部、青海东部和南部、川西高原北部等地有中到大雪或雨夹雪，局地有暴雪。

气象专家提醒，过了寒露节气，全国大部地区天气转凉，早晚气温低，要注意添加衣物。另外，换季时节，易爆发流行性疾病，公众外出时需注意做好相应防护。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
粤港澳大湾区暴雨如注 台风“小犬”将继续向西偏南方向移动
　　人民网北京10月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，受台风“小犬”和冷空气影响，过去24小时，广东中东部沿海及台湾岛中东部等地出现大到暴雨，粤港澳大湾区及台湾岛东北部等地大暴雨，广东珠海和深圳、香港等局地特大暴雨，降雨量超过400毫米。中央气象台今晨继续发布台风黄色预警：台风“小犬”今晨强度为台风级（12级），预计将继续向西偏南方向缓慢移动，强度继续减弱。…
稳增长、促民生等一系列政策落地实施 带动我国物流需求有序回升
　　近日，中国物流与采购联合会发布了2023年9月份中国物流业景气指数为53.5%，较上月回升3.2个百分点。 “9月份，受政策显效、需求逐步恢复和市场预期向好等因素影响，物流业景气指数较上月明显回升。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部