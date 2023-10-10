人民网北京10月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，受台风“小犬”和冷空气影响，过去24小时，广东中东部沿海及台湾岛中东部等地出现大到暴雨，粤港澳大湾区及台湾岛东北部等地大暴雨，广东珠海和深圳、香港等局地特大暴雨，降雨量超过400毫米。中央气象台今晨继续发布台风黄色预警：台风“小犬”今晨强度为台风级（12级），预计将继续向西偏南方向缓慢移动，强度继续减弱。受其影响，今天，广东西南部仍有大到暴雨，局地大暴雨。

同时，东海西部、台湾海峡、南海北部、北部湾北部、琼州海峡以及浙江沿海、福建沿海、广东沿海、海南岛东北部沿海、广西沿海将有6-7级、阵风8-9级的大风，其中珠江口附近海域、南海西北部部分海域将有8-10级、阵风11-12级的大风，“小犬”中心经过的附近海面风力有11-12级，阵风13-14级。

未来三天，西藏东南部、四川、重庆西部、云南等地有降雨天气，部分地区有中到大雨，局地暴雨；10日起，西藏北部、青海东部和南部、川西高原北部等地有中到大雪或雨夹雪，局地有暴雪。

气象专家提醒，过了寒露节气，全国大部地区天气转凉，早晚气温低，要注意添加衣物。另外，换季时节，易爆发流行性疾病，公众外出时需注意做好相应防护。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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