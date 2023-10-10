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河南虞城：“零彩礼”集体婚礼倡导新风尚

2023年10月10日08:44 | 来源：人民网
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“今天非常高兴，因为参加这次零彩礼集体婚礼，减少结婚开支，减少宴席上浪费，弘扬了文明新风，多么有意义！”10月6日，河南省虞城县城关镇青年席昊拉着爱人的手开心地说。

金风送爽，丹桂飘香。当天，“情定虞城·筑爱一生”虞城县首届零彩礼集体婚礼隆重举行，包括席昊在内的10对新人踏上红地毯，举办了一场神圣庄严的婚礼。

近年来，虞城县大力推进移风易俗工作，开展反对浪费，文明办事等移风易俗行动，提倡重意义轻形式的新时代新婚礼，倡导大家共同抵制大操大办、铺张浪费、盲目攀比等陈规陋习，积极营造互助友爱、文明和谐的良好社会风尚，让全社会更加关注家庭、关注家教、关注家风，让优秀的婚俗文化形成社会文明新风尚、新气象。

该县提出，移风易俗，每个人都是受益者。传递正能量，弘扬新风尚，没有旁观者，都是参与者、贡献者。为此，虞城县加强宣传引导和示范带动，切实把抵制高价彩礼、推进移风易俗工作各项任务落到实处，从而引导全县广大群众积极向移风易俗的实践者们学习，都成为移风易俗队伍中的一份子，敢于向陈规陋习说“不”。

“举办集体婚礼非常好，又热闹又节约，下次有机会，也让俺家的孩子参加。”虞城县城郊乡村民高敏科说。

虞城县新时代文明实践中心主任潘新军介绍说，10对新人是移风易俗的带头者，是抵制铺张浪费、倡树“零彩礼”的实践者，是弘扬文明新风的推动者，像这样的活动还会继续举办。（王支援）

(责编：曹淼、李源)
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