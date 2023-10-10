人民网记者 李栋

农业农村部最新农情调度显示，眼下全国秋粮收获过半，主产区已进入收获高峰。

秋收时节，大地铺“金”。行走在山东省乐陵市田间地头87.74万亩玉米进入集中收获阶段。乐陵市农业农村局相关负责人介绍，当地通过农业社会化服务组织和科技小院研究生为农户提供耕种管收“一条龙”定制化托管服务，统一实施玉米适期收割作业，确保秋粮颗粒归仓，保障粮食高产稳产和农民增收。