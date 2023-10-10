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河南虞城：统筹推进“三农”工作

2023年10月10日08:47 | 来源：人民网
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作为河南省传统的农业大县，近年来，虞城县认真贯彻落实中央一号文件精神和省委、市委农村工作会议精神，坚持农业农村优先发展总方针，紧紧围绕“三农”领域的硬任务，扛稳粮食生产安全，推进人居环境整治，全面实施乡村振兴战略，抓重点、补短板、强弱项，进一步聚力、创新、奋进，统筹推进“三农”工作。

农业更有潜力。推动农业大县向农业强县转变。虞城县在粮食目标上，重点稳住全年粮食播种面积、注重提高单产。同时加快高标准农田建设，逐步将现有永久基本农田全部建设成为旱涝保收、高产稳产的高标准农田，并在高标准农田内全部种植粮食，打造一批高产核心区，推进农业科技创新，夯实国家粮食安全基础支撑，深入开展绿色高质高效行动，开展吨粮田创建，集成推广高产高效技术模式。

据介绍，该县以小麦、玉米、大豆为重点，选育推广优良品种，配套精准施肥、智能灌溉等技术模式。截止目前，累计建成高标准农田100多万亩。同时，该县积极实施绿色种养，创品牌提升市场竞争力，围绕乡村特色优势主导产业，引导龙头企业积极参与产业发展，增强发展内生动力。截至目前，已累计认证“三品一标”农产品46个，其中无无公害农产品20个，绿色食品 22个，国家地理标志农产品4个。累计入选全国名特优新农产品15个（商丘市总计入选40个）。共有农产品加工企业300多家，市级以上农业产业化龙头企业33家，其中，国家级龙头企业3家，省级龙头企业10家，市级龙头企业20家，年销售收入152.53亿元，实现利润6.23亿元。

农村更有魅力。采取四项举措，推动落后农村向美丽乡村转变。一是打造美丽宜居村。推动基础条件较好的村庄实现环境整洁优美，基础设施完善，公共服务健全，垃圾、污水、改厕等重点任务全面完成，人居环境基础设施建设、运行、管护一体推进机制建立健全，群众文明素养逐步提高，实现环境美、田园美、村庄美、庭院美。二是打造环境示范村。推动基础条件一般的村庄在实现干净整洁基础上，不断完善村庄基础设施和公共服务设施，整体提升村容村貌，建立健全长效管护机制，基本满足群众对村庄环境舒适度的要求。三是打造整治达标村。推动基础条件相对薄弱的村庄重点解决乱堆乱放、乱倒乱扔、乱搭乱建等环境“脏乱差”问题，实现村庄干净整洁，保障现有人居环境基础设施稳定运行，满足群众基本需求。四是强化示范引领。坚持示范引领与整体推进相结合、重点突破和综合整治相统筹，因地制宜，分类推进。坚持县域一盘棋，在抓好点上整治的同时，串点成线，连线成片，绘就美丽乡村新画面。截至目前，完成无害化厕所改造3000户，共计完成14.2952万户，累计打造“四美乡村”157个，虞城农村面貌正在悄然蝶变。田庙乡结合梨园文化，形成“赏鲜花小院、游文化梨园”的特色品牌；乔集乡刘楼村杂技文化村，被省评为特色文化村；城郊乡郭土楼村、大侯乡任楼村被中央九部委认定为全国乡村治理示范村；店集乡惠楼村、张集镇林堂村、郑集乡褚庄村被农业农村部认定为全国“一村一品”示范村镇；李老家乡刘庄村被农业农村部命名为中国美丽休闲乡村。

农民更有奔头。引导传统农民向职业农民转变。建立小农户与现代农业的有机衔接机制，引导小农户跟着大产业走，培育三大产业带、六大经济圈，累计带动1.2万余名农民增收，农民收入增幅高于全省平均水平1个百分点。开展“百企帮百村”活动，科迪集团带动农民奶牛养殖3万头、荠菜种植10万亩，金豆子蔬菜带动种植大豆农民2400余户。（王支援 王存谦）

(责编：董童、李源)
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