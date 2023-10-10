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706名电信网络诈骗犯罪嫌疑人分三批移交我方

2023年10月10日09:20 | 来源：中国新闻网
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原标题：706名电信网络诈骗犯罪嫌疑人分三批移交我方

　　据公安部网站消息，针对缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势，云南公安机关不断强化与缅甸相关地方执法部门的边境警务合作，持续开展多轮打击行动。近日，在前期工作取得显著成效基础上，打击行动再添重大战果，497名电信网络诈骗犯罪嫌疑人分两批移交临沧公安机关，209名电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交普洱公安机关，其中网上在逃人员26名，有力打击了境外诈骗分子的嚣张气焰。

　　今年9月以来，云南西双版纳、普洱等地公安机关通过与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，一大批境外诈骗窝点被成功铲除，一大批电信网络诈骗犯罪嫌疑人被移交我方。为持续掀起打击声势，纵深推进打击行动，在云南省公安厅的指挥部署下，普洱公安机关进一步扩大战果，209名电信网络诈骗犯罪嫌疑人于10月1日成功移交我方。同时，临沧公安机关边境警务执法合作取得重大进展，缅甸相关地方执法部门分别于9月25日和10月7日，先后两批向我方移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人497名。这是继西双版纳、普洱公安机关之后，云南公安机关开展边境警务合作取得的又一重要突破。

　　目前，相关犯罪嫌疑人已由内蒙古、黑龙江、浙江、安徽、福建、河南、重庆等涉案地公安机关押回。公安机关将彻查其全部犯罪事实，在依法严厉打击诈骗犯罪的同时，深挖境内黑灰产等关联犯罪，确保全链条打击，依法严厉惩处。经过持续有效打击，已有2317名缅北涉我电信网络诈骗犯罪嫌疑人被成功抓获并移交我方，其中幕后“金主”、组织头目和骨干23名，网上在逃人员94名，有力挤压了境外诈骗分子生存空间，近期全国电信网络诈骗案件发案呈现明显下降趋势。

　　公安机关有关负责人表示，缅北涉我电信网络诈骗犯罪主要涉及刷单返利、虚假网络投资理财、冒充电商物流客服、虚假网络贷款等诈骗类型，请广大群众务必提高警惕，增强识骗防骗能力，谨防上当受骗。公安机关将继续对缅北电信网络诈骗犯罪集团紧盯不放，不断深化边境警务合作，持续组织专项打击行动，全力清剿诈骗窝点，依法缉捕涉诈人员，不断扩大行动战果，坚决维护人民群众财产安全和合法权益。

(责编：申佳平、陈键)
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