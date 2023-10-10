王文博、袁小康

原标题：新玩法新模式涌现 假期消费亮点纷呈

《经济参考报》10月9日刊发文章《新玩法新模式涌现 假期消费亮点纷呈》。文章称，“黄金周”是观察中国经济的重要窗口。2023年中秋国庆假期，交出了超8亿人次出游、超7500亿元国内旅游收入的假期消费成绩单，涌现出诸多新场景新玩法。其中，亚运会带动下的“体育+”系列项目、沉浸式文旅项目、互动式体验式消费等新模式受到热捧。业内人士分析认为，消费市场的新亮点在为假期经济添彩的同时，也彰显着内需活力，预示着消费对中国经济增长的新引擎作用进一步增强。

根据文化和旅游部数据，中秋国庆假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。

在旅游消费市场整体火热下，各类新玩法新模式涌现，为市场增添新活力。其中，亚运会与假期叠加，“体育+休闲”“体育+旅游”迎来一波新热度。

“参与家门口的亚运，氛围特别好。”杭州市民张伟说。走进亚运会场馆，看一场酣畅淋漓的体育比赛，无疑是假期里最激情的娱乐休闲方式。

据美团、大众点评数据，假期期间，受亚运效应带动，浙江服务消费订单量较2019年增长超195%，舟山、台州、宁波、嘉兴、温州位居增幅前五。此外，杭州餐饮堂食订单量增长443%，运动健身订单量增长762%，放眼全国，假期里，台球、网球、壁球订单增幅超1000%，射箭、马术、攀岩等小众运动陆续“出圈”。

飞猪数据也显示，近一个月，平台上多个体育项目的热度明显提升。其中，“滑雪”关键词的搜索热度同比去年增长近6成，“登山”关键词的搜索热度同比去年增长超1倍，“帆船”关键词的搜索热度同比去年增长超1.2倍。

另外，此次假期，文化和旅游活动深度融合成为亮点，各地积极推出多元融合旅游产品，“旅游+音乐”“旅游+文化”“旅游+美食”“旅游+实景演出”等套餐丰富了游客选择，深受年轻游客喜爱。

携程数据显示，国庆黄金周期间，音乐节、演出等关键词搜索量同比分别增长4倍多、3倍多；黄帝千古情、杭州宋城、广州长隆国际大马戏、只有红楼梦·戏剧幻城、《长恨歌》等演出也成为热门。

一些景区则以古今交融、沉浸体验等方式，为游客们提供了国风、民俗、月色等多样化消费新场景新产品。例如，西安长安十二时辰主题街区举办“桂月秋思·望长安”系列活动，吸引了来自全国的游客，《霓裳羽衣舞》《极乐之宴》等多场演出均进行了加场。新华联文旅长沙铜官窑古镇的沉浸式“盛唐花月夜”游园体验、芜湖鸠兹古镇的“诗词华代国风三万里”演艺节目、西宁童梦乐园的“童梦国潮游园会”等也受到欢迎，假期三个景区客流和旅游收入同比分别增长215%和178%。

不仅文旅体验翻新出奇，特色餐厅、酒店、步行街等也打造了更为丰富的互动式体验式消费新场景。“十一”假期，在南京阅江楼景区，身着汉服的主播们，通过书法送祝福等多种国潮玩法，与直播场景互融互通，掀起直播抢购热潮。“一场直播下来交易额破千万元。”组织方负责人在盘点时感叹，还要在创新形式上下功夫。

传统商超也借力线上平台花式促消费。银泰百货参与了美团“金秋购物节”专场直播活动，把商场开进直播间，打造线上线下联动的一站式消费场景。据悉，“十一”期间，全国135个城市的1300多家商场与美团开展了联合促销。

还有更多的新开店面在假期开业，赢得了好彩头，为消费市场增添新活力。“十一”黄金周前夕，Meland Club 4.0旗舰店亮相北京五棵松万达广场，通过直播间首发新店开业促销。节假日期间，新店日均接待3000多组亲子家庭，并跃升为大众点评北京儿童乐园人气趋势榜首位。据了解，除北京外，Meland Club7城8店同步开幕。

在这些新增长点带动下，个性特色、互动体验型服务消费持续升温。据商务部商务大数据监测，假期前七天，商务部重点监测餐饮企业销售额同比增长近两成，重庆、杭州、武汉同比分别增长30.3%、19.3%和16.3%；全国示范步行街客流量同比增长94.7%，36个大中城市重点商圈客流量同比增长164%。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬对《经济参考报》记者表示，随着人们生活水平提高，越来越需要假期的整块时间进行体验式沉浸式新消费，新模式新场景有利于释放消费潜力，增强假期经济发展动能，为消费加快恢复提供有力支撑。

记者注意到，如何更好地满足不断升级的消费需求，更好激发内需潜力释放，也成为接下来的政策着力点。其中，推动即时零售、直播电商、社交电商等消费新业态新模式健康发展；打造更多沉浸式、体验式、互动式消费场景，促进商旅文体健相互赋能、线上线下相互融合；倡导绿色低碳消费理念，促进绿色智能消费等成为重点，相关部委和地方政府正在推出具体举措，培育新的消费增长点。

政策支持有望进一步推动消费恢复向好。“促消费政策组合拳的落实，将更好释放消费潜力，激发消费活力。”陈丽芬说。

(责编：申佳平、陈键)

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