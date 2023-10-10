原标题：长假后国内机票价格下降 部分航线低至1折

长假刚结束，机票价格立马迎来一轮“大跳水”。节前动辄上千元的机票，节后价格低至1到2折，最低的甚至只有100多元，远远低于同期的高铁票价。

记者查询发现，近几天大部分航线的机票价格都经历了“大跳水”。10月8日出发的上海至三亚不含税票价最低为180元，上海至成都最低则为150元。10月9日上海至深圳机票价格不含税最低为190元，而相应高铁列车票价为883.5元，机票价格明显低于高铁票价。此外，其他不少国内目的地机票价格降幅也达到8成以上。

目前在南宁始发，前往海口、重庆、成都、长沙、西安、兰州、上海、南京、杭州、北京等带有旅游性质的城市，机票有大幅降价，折扣2-4折不等。预计从10月下旬开始，除往北方看雪的航线外，其他航线将进入“淡季”。南宁当地航空公司的工作人员介绍，未来两周平均票价在550元左右（不含机建燃油附加费），比如，南宁—北京、天津、济南等航线大约在700元-900元之间，南宁—成都、重庆、长沙、郑州等航线大约在300元—600元之间。

(责编：申佳平、陈键)

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