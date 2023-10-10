人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

长假后国内机票价格下降 部分航线低至1折

2023年10月10日09:21 | 来源：央视财经
小字号

原标题：长假后国内机票价格下降 部分航线低至1折

　　长假刚结束，机票价格立马迎来一轮“大跳水”。节前动辄上千元的机票，节后价格低至1到2折，最低的甚至只有100多元，远远低于同期的高铁票价。

　　记者查询发现，近几天大部分航线的机票价格都经历了“大跳水”。10月8日出发的上海至三亚不含税票价最低为180元，上海至成都最低则为150元。10月9日上海至深圳机票价格不含税最低为190元，而相应高铁列车票价为883.5元，机票价格明显低于高铁票价。此外，其他不少国内目的地机票价格降幅也达到8成以上。

　　目前在南宁始发，前往海口、重庆、成都、长沙、西安、兰州、上海、南京、杭州、北京等带有旅游性质的城市，机票有大幅降价，折扣2-4折不等。预计从10月下旬开始，除往北方看雪的航线外，其他航线将进入“淡季”。南宁当地航空公司的工作人员介绍，未来两周平均票价在550元左右（不含机建燃油附加费），比如，南宁—北京、天津、济南等航线大约在700元-900元之间，南宁—成都、重庆、长沙、郑州等航线大约在300元—600元之间。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
玉米丰收“金”满地
　　农业农村部最新农情调度显示，眼下全国秋粮收获过半，主产区已进入收获高峰。 秋收时节，大地铺“金”。…
粤港澳大湾区暴雨如注 台风“小犬”将继续向西偏南方向移动
　　人民网北京10月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，受台风“小犬”和冷空气影响，过去24小时，广东中东部沿海及台湾岛中东部等地出现大到暴雨，粤港澳大湾区及台湾岛东北部等地大暴雨，广东珠海和深圳、香港等局地特大暴雨，降雨量超过400毫米。中央气象台今晨继续发布台风黄色预警：台风“小犬”今晨强度为台风级（12级），预计将继续向西偏南方向缓慢移动，强度继续减弱。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部