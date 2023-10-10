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价格疯涨的珍珠：“真火”还是“泡沫”？

左雨晴
2023年10月10日09:21 | 来源：中国新闻网
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原标题：价格疯涨的珍珠：“真火”还是“泡沫”？

　　“要多少点位的？”“这几条是我挑出来最好的，基本没什么瑕疵。”在某家有一千多人观看的珍珠直播间内，主播只用不到十分钟的时间，便完成了一笔4680元的订单。而在该名消费者挑选珍珠时，直播间内还有至少七八人明确在排队，主播需要一一记下ID才不至于弄错顺序。

　　曾经被视为“妈妈款”的珍珠这两年却开始被年轻群体追捧，价格一路疯涨的背景下，“抢珍珠”继“黄金热”后成为新浪潮。

　　海水、淡水珍珠价格齐涨一倍

　　尽管“年年涨”是不少珠宝的常态，但今年珍珠的涨幅让不少商家也直呼“太离谱”。

　　据中国珠宝玉石首饰行业协会统计，2022年中国珠宝玉石首饰产业市场规模约7190亿元，与上一年基本持平。其中，珍珠市场实现两位数增长。

　　一名消费者告诉记者，海水珍珠早在年初已开始大涨。“去年我花9500元买到一条8.5-9mm的rose级别Akoya珍珠项链，而今年一条7.5-8mm的海水珍珠项链已经要1.2万元了。单珠好看的，甚至涨了一倍还不止。”

　　随着海水珍珠价格水涨船高，近期淡水珍珠也应声齐涨。

　　“因为海水珍珠涨了近1-1.5倍，不少人选择买淡水珍珠替代，结果淡水珍珠也开始疯涨，现在高品质涨得比海水珍珠还多。”经常出没珍珠直播间的小岑(化名)表示，“一条淡水无核珍珠一个月前还是4000元，现在涨到了6000元，直播间主播还说在诸暨的拿货价要7500元。”

　　除高品质珍珠价格大涨外，低端珍珠的价格也乘上了“火箭”。

　　从事淡水珍珠批发的李丽(化名)告诉记者，自己经常给一些珍珠卖家供货。“前不久原本打算不干了，所以清过一次仓，结果发现当初的卖出价已经买不起现在的珍珠了。”

　　“去年批发价50-60元左右的小米珠项链，现在进货要100多元。”她说。

　　消费者为何愈涨愈买？

　　珍珠涨幅为何如此“夸张”？

　　从事珠宝直播的赵莹(化名)认为，珍珠整体涨价是受多重因素影响。其中，国内珍珠养殖规模缩减是淡水珍珠价格暴涨的主要原因。

　　“以前很多珍珠养殖户会大量投喂肥料，污染水体。为保护生态环境，一些地区陆续开始对珍珠养殖进行限制和规范，养珠户的数量下降，导致整体成本上升。”她说。

　　公开资料显示，中国是全球最大的淡水珍珠生产国，有“中国珍珠之都”之称的浙江省诸暨市山下湖镇拥有全球最大的淡水珍珠交易市场，占世界淡水珍珠总产量的73%，全中国淡水珍珠总产量的80%。不过伴随一批不符合生态标准的养殖场被关停，珍珠产量也随之下降。浙江省珍珠行业协会数据显示，2019年全中国珍珠产量为120万公斤，到2020年下降到100万公斤，2021年为80万公斤。

　　与之形成对比的是，消费者对珍珠的需求逐年上升。

　　“近年来，明星屡屡戴珍珠出镜，不少人开始争相购买明星同款。以前大众觉得上了年纪的人才佩戴珍珠，但现在发现珍珠尤其是巴洛克珍珠(异形珍珠)也可以戴出时尚感。”赵莹说。

　　另一方面，日本核污染水排海也进一步激发人们对珍珠的购买欲。不少消费者担心海水珍珠品质会受到影响，开始提前自己购买珍珠的计划。而在海水珍珠价格大涨后，寻求“平替”的消费者最终也助推了淡水珍珠走热。

　　小卢(化名)向记者表示，自己已观望了很久珍珠市场，在日本核污染水排海后，自己终于决定买几条珍珠项链“囤着”。“为保险起见，就怕以后想买的时候买不了了。”她开玩笑说道，“在社交软件上私信了专卖珍珠的卖家，结果回复得很慢，可能现在的珍珠不愁卖。”

　　浙江珍珠行业协会曾在文章中指出，据中国珠宝行业发展报告的数据，中国和日本占海水珍珠总产量的95%以上。而日本盛产的Akoya珍珠也是极具代表性的高品质海水珍珠，占据一定的市场份额。

　　记者注意到，如今不少珍珠商家表示自己手中的海水珍珠还是去年的囤货。而谈及日本排海的影响，不少珍珠商家表示尚不清楚：“具体什么情况还不知道，但未来应该会对消费者购买造成影响。”

　　“真火”还是“泡沫”？

　　在众多消费者抢购珍珠的同时，也有人选择了观望，甚至是“泼冷水”。

　　“实在是太贵了，随缘买吧。”小岑表示，自己已放弃购买大珠链，转而蹲守价格合适的对珠精品。

　　在赵莹看来，尽管如今珍珠大热，但自己仍不看好珍珠的长期走势。“说到底，珍珠是有机宝石，有大量成熟的养殖户，属于可再生资源。目前珍珠的价格已经涨到脱离实际了，还是建议理性消费。”

　　她向记者表示，与红蓝宝等彩宝相比，珍珠养护较为麻烦，一些珍珠佩戴久了光泽会变差，白色珍珠甚至会泛黄，因此在二手市场上的流通性较差。

　　另有业内人士认为，珍珠价格难以降回几年前的价格，但未来可能会有小幅度的上下调整。“等需求减少的时候，泡沫就结束了。”

(责编：申佳平、陈键)
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