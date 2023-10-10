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北交所官网开设“三服务”办事服务专区

姚均芳
2023年10月10日09:22 | 来源：新华社
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原标题：北交所官网开设“三服务”办事服务专区

　　记者10月9日从北京证券交易所获悉，为贯彻“开门服务、直达服务、精准服务”的“三服务”理念，进一步加强市场透明度建设，北交所在官网开设“三服务”办事服务专区，让各经营主体能够更加方便快捷地获取信息和服务。

　　图为北京证券交易所外景。新华社记者 彭子洋 摄

　　据介绍，专区设置了规则查询、业务系统进入、办事指南和咨询沟通渠道等功能模块。

　　其中，规则查询区列明基本业务规则、业务指引，让各经营主体可以集中查询规则要求。业务系统区“一键链接”信息披露业务办理、申请文件申报和问询回复提交等相关办事系统，让业务办得更顺。办事指南区覆盖所有业务指南，并增加北交所行政许可事项办事指南，显示受理审批时限、申请材料清单等内容要素，让办事流程更加规范和清晰。咨询沟通区提供线上线下多种渠道，让各经营主体可根据自身需求和习惯选择信息获取方式。

　　北交所相关负责人表示，从特色来看，专区突出集中查、一窗办，针对发行上市、挂牌、再融资和公司管理等涉及面广、办理频率高、咨询量大的业务，秉持“最多跑一次”服务理念，实现各经营主体“一站式”查询、咨询和办事。同时，专区体现透明化、可预期特色，各经营主体可通过专区跳转查询审核项目动态，及时了解在审企业基本情况、审核注册进程、问询意见及回复、发行上市审核会议情况及结果、审核注册决定等信息。

　　据悉，下一步北交所还将聚焦市场关切，不断完善专区功能，及时上线新业务模块，细化专区分类展示。

(责编：申佳平、陈键)
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