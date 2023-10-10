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工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》

2023年10月10日09:22 | 来源：新华网
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原标题：工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》

　　记者9日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了到2025年发展量化指标。

　　计划提出，到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS（EFLOPS是指每秒百亿亿次浮点运算次数），智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%。存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。应用赋能方面，围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，各打造30个以上应用标杆。

　　计划还在完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设等六方面部署25项重点任务。

　　据了解，算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力基础设施向社会提供服务。算力基础设施是支撑数字经济发展的重要资源和基础设施，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于实现数字化转型、培育未来产业，以及形成经济发展新动能等方面具有重要作用。

(责编：申佳平、陈键)
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