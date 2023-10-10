刘垠

原标题：全国技术经理人高级研修班举办

记者9日从科技部科技评估中心获悉，在科技部和人力资源社会保障部的支持下，全国技术经理人能力提升高级研修班在深圳举办。

科技部党组成员、副部长陈家昌在视频致辞时表示，技术经理人是促进创新链产业链资金链人才链深度融合的关键人才。近年来，科技部认真贯彻落实党中央决策部署，把技术经理人培养摆在促进科技成果转化工作的重要位置，会同有关部门加强政策引导，逐步建立适应新时代科技工作的专业技术转移机构和技术经理人培养体系。

相关数据显示，截至2022年，国家技术转移机构共420家，各类技术转移从业人员近5万人，其中专职人员2.4万人。

“我国具备技术经理人专业能力的人才相对缺乏，懂技术、懂市场、懂法律、懂财务的专业技术转移高级人才供给不足。”科技部科技评估中心主任聂飙坦言，当前，我国技术经理人队伍仍处于发展初期，还存在数量相对不足、水平参差不齐、高端专业化人才稀缺和职业认可度不高等问题，难以满足科技成果转化的现实需求。

陈家昌指出，科技部科技评估中心首次举办全国技术经理人能力提升高级研修班，目的是推动形成以复合型人才为支撑的技术转移服务体系。他强调，要紧扣高水平科技自立自强目标，加强技术经理人体系构建，优化技术转移人才供给结构，培养造就高层次专业化的技术经理人队伍，推动科技成果转移转化整体水平提升。

聂飙介绍，近年来，在科技部等有关部门指导下，科技部科技评估中心和中国科技评估与成果管理研究会牵头，推动技术经理人作为第二类“专业技术人员”正式纳入《中华人民共和国职业分类大典》，连续5年编制发布《中国科技成果转化年度报告（高校院所篇）》，研制发布《技术经理人能力评价规范》团体标准和《科技成果转化工作指南》等，推动形成技术经理人能力建设、职业发展和能力评价一体化的规范体系。

据悉，此次研修班为期5天，研修内容包括技术经理人体系构建与产学研合作、成果转化对接资本市场等。研修班由科技部科技评估中心和中国科技评估与成果管理研究会承办。

(责编：申佳平、陈键)

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