邢 萌

原标题：专家：当前A股市场实行T+0交易时机不成熟

日前，针对节后A股在部分股票上试行T+0交易的传闻，沪深交易所均表示相关内容不属实，并重申现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟。

T+0交易制度，即日内回转交易制度，是指当日买入的股票可以当日卖出。受访专家认为，通常来说，T+0交易制度可以提高市场流动性和活跃度，但从境外经验来看，其稳定运行离不开合理的投资者结构、适当的对冲工具以及完善的交易监控手段的共同保障，否则可能加剧市场波动、引发金融风险。

“T+0交易制度是不少股票市场采取的交易制度，有利于市场通过博弈及时消化、吸收和反映信息，提升股票市场的定价效率，从而提高股票市场的资源配置功能。”中山大学岭南学院教授韩乾对《证券日报》记者表示。

现阶段，我国资本市场仍不成熟，中小投资者占比大，实行T+0交易可能会放大股市风险，损害中小投资者利益。

中国银河研究院策略分析师、团队负责人杨超对《证券日报》记者表示，一方面，A股市场目前以中小投资者为主，绝大多数投资者持股市值在50万元以下，而T+0交易可能会引发更多短期投机行为，增加市场操纵风险，特别是在机构投资者大量使用程序化交易的情况下。另一方面，T+0交易可能会加剧中小投资者的劣势地位，因为中小投资者通常没有与机构投资者竞争的技术和资源，难以在极短的时间内做出决策。另外，市场需要保持公平性，确保各类投资者在市场中有平等的机会，而T+0交易的实施可能会降低这种公平性。

当前，我国股市实行T+1交易，即当日买入的股票下一个交易日才可卖出。专家认为，实行T+0，只是交易方式的改变，难以从根本上提高股票的估值，使投资者赚取收益回报。

“上市公司的估值主要受到宏观经济周期、行业前景、公司质量、财务表现等因素的影响。T+0能丰富市场的交易机制和提高市场的流动性，但对上市公司的基本面和中长期业绩并无影响，难以直接提升上市公司的中长期估值。”杨超表示。

北京海润天睿（深圳）律师事务所主任唐申秋认为，上市公司中长期估值的根本在于公司的经营业绩，短期的交易活跃、股价拉升都只是表面现象，T+0交易与上市公司中长期估值并没有必然的正相关联系。

杨超认为，实行T+0交易应充分保障投资者合法权益，首先，需要足够成熟且稳定的市场，具备多样化的投资机会，以容纳频繁的高频交易；其次，需要建立有效的监管框架，以监督T+0交易并确保市场的公平性；再次，需要建立有效的风险控制措施，优化规则制度，以防止操纵市场、过度投机等行为；最后，还需要确保市场数据、交易信息和公司财务信息的透明度，以便投资者能够作出明智的决策。

如果未来T+0交易实行的时机成熟，韩乾建议，试点先行、审慎推进：一方面，可以考虑先采取小部分流动性较好、市值较大的股票作为试点，这部分股票不容易受到资金操纵，也不是程序化交易的常用标的。在此基础上，对试点结果进行科学评估，然后再考虑是否需要稳步扩大范围。另一方面，可以考虑采取有限T+0的交易制度，比如当日只能回转一次或两次，有了试验结果后再评估是否逐步放开限制。

(责编：申佳平、陈键)

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