孟 珂

原标题：北交所52只个股实现上涨 后续转板行情发力可期

北交所“深改19条”推出月余，一系列重要改革举措正渐次落地。10月8日，北交所发布修订后的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第7号—转板》（以下简称《转板指引》），有转板意愿的上市公司可依规开展选聘保荐机构等转板相关工作。

转板新规发布后首个交易日（截至10月9日收盘），北交所共有52只个股实现上涨，其中，吉冈精密以涨幅16.15%实现领涨，锦波生物、开特股份、大地电气当日涨幅超5%。

北京南山投资创始人周运南对《证券日报》记者表示，10月9日转板概念个股虽涨势不及预期，但成交放量且买方承接有力，预示着市场整体持续看多并做多转板概念股，依旧期待后续转板行情的发力。

“在北交所市场现有资金稍显不足的情况下，转板新规发布后首个交易日没有出现普涨的局面，但汽车零部件概念股涨势较好。转板概念股只是暂时的调整，未来北交所的转板行情还会继续。”中国小康建设研究会经济发展工作委员会专家余伟在接受《证券日报》记者采访时表示，北交所还应在投融两端多下功夫，做好制度建设的同时要吸引更多优质公司来北交所上市。

开源证券北交所研究中心总经理诸海滨告诉《证券日报》记者，转板制度的推进有望打通北交所与沪深市场的估值对标，使得北交所企业迎来系统性重估，为资金寻找更多可能性，增加对于优质企业的吸引力，进而吸引更多增量资金进入市场，增强北交所市场的活跃度。

“公司可先在北交所上市，待达到转板各项标准后再进行转板可增加确定性，节约上市时间和各项机会成本。”诸海滨分析称，优化转板开辟了一条独具特色的资本市场发展路径：北交所上市融资培育发展，如果企业愿意并具备相应资质，再转至沪深市场，攻守兼备。投资人方面，转板可以让更多类型投资者参与，更好发挥市场的价值发现功能，可以更早发现具有核心技术优势、自身业绩增长较快的优秀公司。

诸海滨认为，转板除关注财务指标外，还需关注公司与板块定位契合度、持续性、技术等。

“从投资角度来看，转板为企业提供根据自身发展特点调整至更加适配资本市场的可能性，然而未来企业能否成长仍是最重要的。”诸海滨表示，行业成长性、公司的核心经营稳定性与盈利回报能力、专业的管理层与优秀的治理结构等各个方面都是挑选成长性更强更稳定的企业作为投资标的的重要影响因素。对北交所公司的筛选上可以从景气行业、优秀管理层、核心能力三方面着手。

(责编：申佳平、陈键)

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