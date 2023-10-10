人民网北京10月10日电 （记者孙红丽）10月10日，国新办举行《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书新闻发布会。商务部副部长郭婷婷在会上介绍，2013年到2022年，我国与共建国家的货物贸易累计规模达到19.1万亿美元，实现年均6.4%的增速，这个增速既高于同期我国外贸整体增速，也高于同期全球贸易增速。

郭婷婷表示，十年来，商务部会同有关各方，深化与共建国家经贸领域的务实合作，携手推动各国互利共赢，有力促进全球开放合作。主要体现在三个方面：一是贸易合作量增质升。我国是110多个共建国家的主要贸易伙伴，已经与20个共建国家签署了14个自贸协定，贸易自由化便利化水平在不断提升。

二是双向投资成果丰硕。2013年到2022年，我国与共建国家的累计双向投资超过3800亿美元，其中对共建国家的直接投资超过2400亿美元，涵盖经济社会发展的多个领域。我国还与共建国家合作建设了一系列的经贸合作区，截至2022年底累计投资已经超过600亿美元。同时，共建国家也积极投资中国，共享中国的发展机遇，十年来累计对华投资超过1400亿美元，在华新设的企业接近6.7万家。

三是项目建设稳步推进。2013年到2022年，我国在共建国家的承包工程年均完成营业额大约1300亿美元，建设了中老铁路、雅万高铁、蒙内铁路等一系列标志性项目，有效改善了东道国的基础设施条件，大幅提升了互联互通水平。同时，实施了菌草等一系列惠民生的“小而美”项目。大力推进绿色化、数字化发展合作，今年前八个月，与共建国家新签的节能环保类项目合同额同比增长22%。

(责编：孙红丽、高雷)

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