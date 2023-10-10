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国家发改委：将加强与共建“一带一路”国家在数字经济领域的交流合作

2023年10月10日15:38 | 来源：人民网
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人民网北京10月10日电 （记者申佳平）10月10日，国务院新闻办举行《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书新闻发布会。国家发展改革委副主任丛亮介绍，将不断加强与共建国家数字经济领域交流，拓展数字经济务实合作领域，进一步推动发展红利惠及各国人民。重点有“三个深化”。

一是深化数字经济国际共识。依托双边和多边合作机制开展数字经济交流合作，主动参与多边机制和国际组织的数字经济的议题谈判，积极推进加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA），在世界贸易组织、《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）等框架下推动数字经济治理规则构建，广泛凝聚发展共识。

二是深化数字产业国际合作。依托现有数字丝绸之路建设合作机制，加强与共建“一带一路”国家在网络基础设施、数字产业等方面的合作，不断拓展数字产业国际合作广度和深度。

三是深化数字经济红利共享。务实推进数字经济的交流合作，鼓励中外企业高质量开展电子商务、移动支付、智慧城市、远程医疗、数字教育、产业数字化转型等领域合作，发挥数字技术在推动经济高质量发展、改善社会民生等方面的作用，与共建国家的人民更好共享数字经济发展红利。

(责编：申佳平、高雷)
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