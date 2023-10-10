新华社北京10月10日电（记者任沁沁）公安部10日发布最新统计，截至2023年9月底，全国机动车保有量达4.3亿辆，其中汽车3.3亿辆，新能源汽车1821万辆；机动车驾驶人5.2亿人，其中汽车驾驶人4.8亿人。

2023年一至三季度，全国新注册登记汽车1817万辆，同比增长4.4%，一季度、二季度、三季度新注册登记汽车分别为588万辆、587万辆、642万辆。

截至9月底，全国新能源汽车保有量达1821万辆，占汽车保有量的5.5%。其中，纯电动汽车保有量1401万辆，占新能源汽车总量的76.9%。一至三季度，全国新注册登记新能源汽车519.8万辆，同比增长40%，占汽车新注册登记量的28.6%，一季度、二季度、三季度新注册登记新能源汽车分别为144万辆、170.9万辆、204.9万辆。

全国机动车驾驶人数量达5.2亿人，其中汽车驾驶人数量为4.8亿人，占驾驶人总数的92.8%。前三季度，全国新领证（含增驾）驾驶人2485万人，同比增长3.9%。新增“轻型牵引挂车”准驾车型（C6）以来，已有117.5万人取得C6准驾车型，便利驾驶房车旅游。

截至9月底，全国有90个城市的汽车保有量超过100万辆，同比增加8个城市。其中，43个城市汽车保有量超过200万辆，25个城市超过300万辆。成都、北京、重庆汽车保有量超过600万辆，上海、苏州汽车保有量超过500万辆，郑州、西安、武汉、天津、东莞、深圳、杭州汽车保有量超过400万辆。

前三季度二手车市场保持活跃，各地公安交管部门共办理机动车转让登记业务2505万笔，其中汽车转让登记业务2331万笔，占93.1%。各地公安交管部门积极推行补换领牌证等交管业务“足不出户”网上办。全国网上办理补换领驾驶证行驶证、发放临时号牌等业务8740万次，同比增长28.6%。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经