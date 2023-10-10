人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国新能源汽车保有量达1821万辆

2023年10月10日16:19 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月10日电（记者任沁沁）公安部10日发布最新统计，截至2023年9月底，全国机动车保有量达4.3亿辆，其中汽车3.3亿辆，新能源汽车1821万辆；机动车驾驶人5.2亿人，其中汽车驾驶人4.8亿人。

　　2023年一至三季度，全国新注册登记汽车1817万辆，同比增长4.4%，一季度、二季度、三季度新注册登记汽车分别为588万辆、587万辆、642万辆。

　　截至9月底，全国新能源汽车保有量达1821万辆，占汽车保有量的5.5%。其中，纯电动汽车保有量1401万辆，占新能源汽车总量的76.9%。一至三季度，全国新注册登记新能源汽车519.8万辆，同比增长40%，占汽车新注册登记量的28.6%，一季度、二季度、三季度新注册登记新能源汽车分别为144万辆、170.9万辆、204.9万辆。

　　全国机动车驾驶人数量达5.2亿人，其中汽车驾驶人数量为4.8亿人，占驾驶人总数的92.8%。前三季度，全国新领证（含增驾）驾驶人2485万人，同比增长3.9%。新增“轻型牵引挂车”准驾车型（C6）以来，已有117.5万人取得C6准驾车型，便利驾驶房车旅游。

　　截至9月底，全国有90个城市的汽车保有量超过100万辆，同比增加8个城市。其中，43个城市汽车保有量超过200万辆，25个城市超过300万辆。成都、北京、重庆汽车保有量超过600万辆，上海、苏州汽车保有量超过500万辆，郑州、西安、武汉、天津、东莞、深圳、杭州汽车保有量超过400万辆。

　　前三季度二手车市场保持活跃，各地公安交管部门共办理机动车转让登记业务2505万笔，其中汽车转让登记业务2331万笔，占93.1%。各地公安交管部门积极推行补换领牌证等交管业务“足不出户”网上办。全国网上办理补换领驾驶证行驶证、发放临时号牌等业务8740万次，同比增长28.6%。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：中老铁路开行以来间接为老挝增加10万余个就业岗位
　　人民网北京10月10日电 （记者申佳平）10月10日，国务院新闻办举行《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书新闻发布会。国家发展改革委副主任丛亮介绍，中老铁路开行以来累计招聘老挝员工3500多人，在物流、交通、商贸、旅游等行业间接为老挝增加10万余个就业岗位。…
北交所、全国股转公司网站开设“三服务”办事服务专区
　　人民网北京10月10日电 （黄盛）为深入贯彻“开门服务、直达服务、精准服务”的“三服务”理念，进一步加强市场透明度建设，提升服务的标准化、规范化、便利化水平，近期，北京证券交易所（以下简称“北交所”）、全国股转公司在网站开设“三服务”办事服务专区，让各经营主体能够更加方便快捷地获取信息和服务，提升市场获得感和满意度。 专区按照上市与挂牌审核、公司管理、会员管理、交易监管、投资者服务、企业培训等业务领域分类，设置规则查询、业务系统进入、办事指南和咨询沟通渠道等功能模块。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部