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商务部：将积极推进加入CPTPP和DEPA

2023年10月10日16:34 | 来源：人民网
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人民网北京10月10日电 （记者孙红丽）10月10日，国新办举行《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书新闻发布会。商务部副部长郭婷婷表示，将积极推进加入CPTPP和DEPA。

郭婷婷介绍，十年来，商务部会同有关各方，深化与共建国家经贸领域的务实合作，携手推动各国互利共赢，有力促进全球开放合作。下一步将重点从四个方面入手，着力推动“一带一路”经贸合作进一步走深走实。

一是构建对外开放新格局。将扩大和便利优质商品的进出口，办好重大展会，深化与共建国家的贸易合作。多措并举打造“投资中国”品牌，更大力度吸引外资。持续优化对外投资结构，提升与共建国家投资合作的质量和效益。建设更高水平自贸试验区和自由贸易港，高标准对接国际经贸规则。

二是提升产供链合作新水平。将进一步提升中欧班列运输效率，加快国际陆海贸易新通道建设。与共建国家商建更多贸易畅通、投资合作、服务贸易等方面的工作机制，促进政策沟通和战略对接，保障“一带一路”产业链供应链的稳定畅通。

三是培育经济增长新动能。将统筹推进重点项目和“小而美”项目建设，帮助共建国家夯实发展基础、改善民生福祉。将促进投资建设运营综合发展，建设一批高质量的工程项目。同时，创建“丝路电商”合作先行区，办好全球数字贸易博览会，与各国共享发展红利。

四是开拓经贸发展新空间。将积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，也就是通常说的CPTPP和DEPA，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，加快规则、规制、标准等对接。还将支持港澳企业参与共建“一带一路”，打造重要的功能平台。深化绿色、数字等领域合作，与共建国家共同实现可持续发展。

(责编：孙红丽、高雷)
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