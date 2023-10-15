原标题：高管齐上阵、科技亮绝活、聚焦老年人——大家保险集团积极开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动

2023年10月15日，国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证监会、国家网信办联合开展的“2023年金融消费者权益保护教育宣传月”活动正式落幕，大家保险通过为期一个月的专项宣传，为提升社会公众金融素养、防范化解金融风险、营造和谐健康金融环境贡献了力量。

活动期间，大家保险集团联合集团旗下大家人寿、大家财险及大家养老等子公司展开了多渠道、立体化的知识宣传，线上依托大家保险集团官网、官微、订阅号、视频号、微博、抖音、APP等自有渠道和外部中央媒体、地方媒体做了广泛传播，线下通过“五进入”集中教育宣传活动，将金融知识可感、可触地送进千家万户。

高度重视，高管齐上阵传播金融正能量

10月9日，大家保险集团党委书记、董事长何肖锋，党委副书记、监事长孙先亮，党委委员、临时负责人、副总经理罗胜，以及大家人寿、大家财险和大家养老三家保险子公司的总经理共同亮相《因责任而生 守护大家美好生活》宣传视频，通过“高管现身话消保”的方式，向消费者传播金融正能量。

何肖锋表示，大家保险一直重视消费者的权益保护，公司不仅要向消费者提供优质、安全、高效的金融服务，更要通过透明的信息、公平的交易和合规的运营，共同推动金融行业的健康、可持续发展，为广大人民群众创造更多、更好的福利和机会。

为更好地推进2023“金融消费者权益保护教育宣传月”活动开展，大家保险集团在京组织大家人寿、大家财险和大家养老三家子公司召开集团消费者权益保护工作(事务)委员会会议。罗胜在会议上表示，大家保险一直秉承保险工匠精神，与消费者并肩前行。金融消费者权益保护工作离不开每位员工的共同努力，参与“金融消费者权益保护教育宣传月活动”是每个“大家人”的责任和担当。

集中发声，“五进入”活动深入千家万户

9月26日为“五进入”集中教育宣传日，大家保险集中开展进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈的教育宣传。各分支机构不仅使用统一的活动标识，集中发声，还创新性地依据自身特点开展了一系列消费者可知可感、影响力大、涉及面广的活动，形成教育宣传合力。

“五进入”活动期间，大家保险集团携手大家人寿、大家财险及大家养老三家保险子公司进行“进商圈”教育宣传，集团和子公司的有关负责人带头走进北京CBD商圈，向消费者发放金融消费者权益保护教育宣传折页，普及非法集资、反洗钱等相关知识，答疑解惑金融保险问题，为消费者提供“沉浸式”金融知识学习体验。

在北京和青海，大家保险员工走进北京市房山区南窖乡与村民一起互动趣味答题，组织“马背宣讲团”走进青海省黄南州曲海村，帮助村民了解金融利民惠民政策；在浙江、湖南和广东，大家保险人走进当地社区，重点指导老年人使用智能手机，观看金融知识小视频；在河北、河南和江西，大家保险走进当地小学、中学、大学校园，开展金融知识讲座；在福建、河南和山东，大家财险走进当地企业，积极服务实体经济，深入了解企业实际需求；在宁波、安徽和陕西，大家保险人走进商圈，在商超等繁华区域开展特色化教育宣传活动，寓教于乐，广泛宣传金融惠民利民政策。

公益助老，为老年人的美好生活保驾护航

随着国内老龄化程度不断加深，老年人群金融风险也与日俱增。大家保险从成立之初就致力于为老年人群的美好生活保驾护航，在金融消保宣传月期间，大家保险集团携手大家人寿、大家财险及大家养老险旗下18家分公司围绕“助老”主题走进养老服务机构，展开了公益陪伴、养老护理员培训、反金融诈骗公益宣传等系列活动。

“陪伴在老人身旁，我仿佛看到他们年轻的时候激情满满，以芳华和热血书写祖国时代篇章的样子。能为老人的生活添上一点五彩斑斓的颜色，是我作为一名党员志愿者最开心的事。”时值国庆和中秋节前夕，大家养老党支部党员、青年志愿者走进北京三里河广电二社区开展“大家力量”系列助老公益陪伴活动，与老人共同制作琉璃手绘杯，作为党员代表，来自大家养老险的张佳欣感受颇多。

10月10日，在济南市章丘区日月潭养老中心，大家保险组织山东分公司志愿者为这里的护理员上了一节《噎食的预防与处理》课程，帮助其了解老人的生理、心理特点，及老人年常见噎食的预防及应对措施。活动期间，志愿者还向养老中心的长辈播放《反电信网路诈骗法》公益宣传动画、发放宣传折页，并通过介绍当前电信网络诈骗违法犯罪典型案例、作案手法和社会危害等，向老年人普及防诈知识，加强对易受骗人群警示教育。

创新举措，险企携手银行举办消保专题展览

近年来，金融宣传教育一直在创新，大家保险也试图用大众更能理解的寓教于乐的方式，将正确的金融消费理念传播出去。9月26日，在“五进入”活动的“集中教育宣传日”，大家保险集团与宁波银行共同举办的“汇聚金融力量，共创美好生活”专题展览亮相大家保险大厦一层大厅，吸引众多金融消费者现场驻足观看。一张张生动活泼的现场图片，一沓沓通俗易懂的宣传折页，一段段充满真情的诉说演绎把银行与保险的消保宣教精彩呈现。

活动当日，大家保险和宁波银行主动邀请前来办理业务的金融消费者和楼宇内的快递小哥、安保人员等新市民群体观看展览，结合大厅液晶显示屏投放的金融知识宣传视频，以“现场+视频”的形式向他们进行了讲解，通过“以案说险”、交流互动等方式为金融消费者带来沉浸式观展体验。展览现场还开展了有奖问答活动，将银行、保险基础知识融入趣味问答中，大家热情高涨，在轻松活跃的氛围中学习金融知识，融学于趣，内化于心。

科技赋能，创新建设“消保管理数字化平台”

活动期间，大家保险集团积极响应监管号召，依靠数字化和智能化工具全面提升消保工作水平，强化服务能力，通过建设行业领先的“消保管理数字化平台”，展现金融消费者权益保护的新担当、新气象。

“消保管理数字化平台”可赋能优化各子公司的业务流程，实现消保工作线上化、可视化、自动化。该平台涵盖消保指标监测、消保监管评价、产品和服务审查、消保知识库等多项功能，全面提升公司消保工作的效率和服务质量，给客户带来更专业、更优质的服务体验。

大家保险始终贯彻“金融为民”理念，积极践行保护金融消费者合法权益的社会责任，在2023“金融消费者权益保护教育宣传月”活动期间，大家保险结合企业“养老”战略，创新开展一系列形式多样、内容丰富的教育宣传活动，高管更是带头参与宣传，着力提升群众的金融素养，为广大金融消费者传递金融保险正能量，展现大家人的责任与担当。

(责编：曹淼、李源)

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