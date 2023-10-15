新华社乌鲁木齐10月14日电（记者高晗）13日，由国家耐盐碱水稻技术创新中心组织相关专家在新疆阿拉尔市对耐盐碱水稻公开实收测产。经测产专家组现场评定，最终理论亩产结果为573.8公斤/亩。这是新疆耐盐碱水稻首次实现万亩连片高产。

测产田块在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市六团十一连万亩水稻种植区，处于塔克拉玛干沙漠北缘，为新复垦（撂荒多年）盐碱地10694亩连片种植。新疆农科院测量数据显示，该地块土壤含盐量3‰以上，PH酸碱度8.5以上，属重度盐碱土地。

新疆阿克苏地区及新疆建设兵团第一师稻区面积40万亩左右。在这里，水稻除了用来食用，还肩负着重要使命——作为盐碱地改良的首选粮食作物，洗盐压碱、实行水旱（棉花等）轮作倒茬，改良盐碱地和次生盐碱地、防止土地荒漠化，降低土壤盐碱及减轻病虫害。

国家耐盐碱水稻技术创新中心西北中心主任、新疆农科院粮食作物研究所研究员王奉斌介绍，此次测产稻种采用新稻36号耐盐碱水稻品种，比一般耐盐碱水稻平均单产提高了近150公斤。

国家耐盐碱水稻技术创新中心西北中心2021年由科技部批复成立，已审定多类型耐盐碱水稻新品种12个，此次测产配套推广耐盐碱水稻丰产栽培技术，形成以耐盐碱水稻品种为核心，集成生物修复、节灌控盐、调理改土、栽培调控等关键技术措施配套的标准化方案。

(责编：王震、杨迪)

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