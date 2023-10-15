中新网10月14日电(中新财经记者 吴涛)银行卡太久不用被遗忘，卡里还有余额怎么办？别急，国家帮你查找！

据“国家金融监督管理总局”公众号13日消息，金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作，做好关系消费者切身利益的实事。据介绍，这也是金融监管总局在“金融消费者权益保护教育宣传月”活动期间开展的“为民办实事”专项行动之一。

什么是“沉睡账户”？

据金融监管总局介绍，所谓“沉睡账户”主要是指5年及以上未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。

“沉睡账户”关系到消费者切身利益，本次“沉睡账户”提醒提示专项工作自2023年10月起，持续1年，由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。

带来哪些影响？

金融监管总局称，通过“沉睡账户”提醒提示工作，帮助消费者了解自身银行账户开立情况，及时查看、使用或注销冗余账户，唤醒沉睡的“钱袋子”，提升资金利用效率。

据介绍，金融监管总局将以此次提醒提示专项工作为契机，推动银行业进一步强化主动服务意识，优化账户管理相关措施，提升账户查询、提取、注销等服务的便利性，不断增强银行业消费者的获得感和满意度。

专家：降低账户被非法盗用的风险

招联首席研究员董希淼接受中新财经记者采访时称，“‘睡眠卡’存在资金被遗忘或挪用、个人信息泄露、账户被用于违法犯罪交易等风险隐患。清理‘睡眠账户’对银行和客户两方面来说都是有利的。”

“从银行的角度来说，应该继续提高人性化服务、精准服务的意识。比如，处理不同类型的‘睡眠账户’时，给予客户温馨提示，以短信等方式主动说明情况，增强客户的安全感。”

“从客户的角度来说，也要定期梳理个人名下银行账户和资产状况，提升风险管理意识，在密码设置、账户登录管理等方面做好保护措施，及时主动注销‘睡眠账户’，降低账户被非法盗用的风险。”董希淼表示。

你有沉睡的“钱袋子”吗？

(责编：王震、杨迪)

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