人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

银行可以兑换“π币”？假的

王宝会
2023年10月15日08:40 | 来源：经济日报
小字号

“π币”是一种基于区块链技术的虚拟货币。已有多地网警发布风险提示，“π币”免费挖矿是倒卖用户个人信息骗取钱财的骗局。

虚拟货币不是真正的货币。我国货币发行唯一的合法机构是中国人民银行，“π币”这类虚拟货币不是由中国人民银行发行的，与人民币不存在兑换关系。

近日，不少网友称通过短视频看到“现在银行营业厅开始审批‘π币’”，以为“π币”可以兑换人民币了。这是真的吗？

经核实，该视频发布者把某地为民服务中心开设的“π型审批师”集成办窗口，曲解为银行物理网点的柜面窗口。其实，“π型审批师”与网传的“π币”没有任何关系。

“π型审批师”和“π币”分别是什么？

具体来看，“π型审批师”是指至少拥有两个领域专业审批知识，并能将多门知识融会贯通的高级复合型审批人才。当地为落实“一件事一次办”，在市场准入准营领域试点此类人才培养计划，开设综合服务窗口，旨在为群众提供更加便捷高效的审批服务。

“π币”是一种基于区块链技术的虚拟货币，采用独特的挖矿方式和集中化网络架构，是英文Pi Network的简称。其实，已有多地网警发布风险提示，“π币”免费挖矿是倒卖用户个人信息骗取钱财的骗局。

中国银行研究院研究员梁斯表示，炒作“π币”不仅不能一夜暴富，反而可能一夜归零。“π币”等虚拟货币并不关联任何实际资产和生产劳动，缺乏坚实的价值支撑，往往成为投机炒作的工具。此外，虚拟货币还存在一定风险，包括价格波动剧烈风险、信息不对称风险、交易安全风险、监管风险和流动性风险等，比如，货币钱包、交易所等可能面临黑客攻击，导致资金被盗或丢失。

“π币”能兑换人民币的消息也是假的。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，虚拟货币不是真正的货币。我国货币发行唯一的合法机构是中国人民银行，“π币”这类虚拟货币不是由中国人民银行发行的，与人民币不存在兑换关系。

目前，我国已禁止投资者参与类似比特币、“π币”等虚拟货币的交易，这类交易容易为洗钱、诈骗等提供土壤，这些非法金融活动不受法律保护。“宣传‘π币’、比特币等虚拟货币交易，甚至用‘推荐返利’等方式引诱用户发展下线，是典型的传销模式，一旦参与，风险很大。”北京京臻律师事务所律师宋刚明认为，披着区块链外衣的虚拟货币诈骗活动扰乱金融秩序，易滋生赌博、传销等违法犯罪活动，涉嫌破坏金融秩序的还将承担刑事责任。任何人投资此类虚拟货币及相关衍生品，由此引发的损失需自行承担。

当前，投资者要高度警惕免费挖矿的虚拟货币投资陷阱，认清其真实本质和后果，增强防范意识。专家建议做好3个方面工作：一是加强监管。明确监管职责和完善虚拟货币管理规范，严厉打击炒作虚拟货币行为；二是禁止互联网平台为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，对诱导“π币”、比特币等虚拟货币投资的信息内容和账号予以查处；三是强化对投资者金融知识宣传普及和引导，提高公众对非法活动的辨识能力，保护消费者的合法权益。

(责编：王震、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国际标识代码产业联盟（ICA）筹委会成立
　　人民网北京10月14日电 （记者赵竹青）记者从中关村工信二维码技术研究院获悉，在10月10日至12日新加坡举行的全球自动识别技术（亚洲）峰会上，国际标识代码产业联盟（ICA）筹委会成立。该院作为ICA的创始成员之一，其自主研发的MA国际标识代码体系是国际主流标识代码体系之一，也是ISO/IEC 15459系列国际标准的组成部分。…
为世界新能源并网技术发展提供中国经验
　　人民网北京10月14日电 （记者赵竹青）记者从中国电力科学研究院获悉，该单位王伟胜、李光辉、何国庆等撰写的《新能源并网系统宽频振荡分析与抑制》英文版（《Analysis and Mitigation of Broadband Oscillation in Renewable Energy Generation and AC/DC Transmission Systems》）近日正式面世，为世界新能源并网技术发展提供了中国经验。 据了解，宽频振荡问题是高比例新能源电力系统安全稳定运行面临的主要挑战。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部