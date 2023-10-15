王宝会

“π币”是一种基于区块链技术的虚拟货币。已有多地网警发布风险提示，“π币”免费挖矿是倒卖用户个人信息骗取钱财的骗局。

虚拟货币不是真正的货币。我国货币发行唯一的合法机构是中国人民银行，“π币”这类虚拟货币不是由中国人民银行发行的，与人民币不存在兑换关系。

近日，不少网友称通过短视频看到“现在银行营业厅开始审批‘π币’”，以为“π币”可以兑换人民币了。这是真的吗？

经核实，该视频发布者把某地为民服务中心开设的“π型审批师”集成办窗口，曲解为银行物理网点的柜面窗口。其实，“π型审批师”与网传的“π币”没有任何关系。

“π型审批师”和“π币”分别是什么？

具体来看，“π型审批师”是指至少拥有两个领域专业审批知识，并能将多门知识融会贯通的高级复合型审批人才。当地为落实“一件事一次办”，在市场准入准营领域试点此类人才培养计划，开设综合服务窗口，旨在为群众提供更加便捷高效的审批服务。

“π币”是一种基于区块链技术的虚拟货币，采用独特的挖矿方式和集中化网络架构，是英文Pi Network的简称。其实，已有多地网警发布风险提示，“π币”免费挖矿是倒卖用户个人信息骗取钱财的骗局。

中国银行研究院研究员梁斯表示，炒作“π币”不仅不能一夜暴富，反而可能一夜归零。“π币”等虚拟货币并不关联任何实际资产和生产劳动，缺乏坚实的价值支撑，往往成为投机炒作的工具。此外，虚拟货币还存在一定风险，包括价格波动剧烈风险、信息不对称风险、交易安全风险、监管风险和流动性风险等，比如，货币钱包、交易所等可能面临黑客攻击，导致资金被盗或丢失。

“π币”能兑换人民币的消息也是假的。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，虚拟货币不是真正的货币。我国货币发行唯一的合法机构是中国人民银行，“π币”这类虚拟货币不是由中国人民银行发行的，与人民币不存在兑换关系。

目前，我国已禁止投资者参与类似比特币、“π币”等虚拟货币的交易，这类交易容易为洗钱、诈骗等提供土壤，这些非法金融活动不受法律保护。“宣传‘π币’、比特币等虚拟货币交易，甚至用‘推荐返利’等方式引诱用户发展下线，是典型的传销模式，一旦参与，风险很大。”北京京臻律师事务所律师宋刚明认为，披着区块链外衣的虚拟货币诈骗活动扰乱金融秩序，易滋生赌博、传销等违法犯罪活动，涉嫌破坏金融秩序的还将承担刑事责任。任何人投资此类虚拟货币及相关衍生品，由此引发的损失需自行承担。

当前，投资者要高度警惕免费挖矿的虚拟货币投资陷阱，认清其真实本质和后果，增强防范意识。专家建议做好3个方面工作：一是加强监管。明确监管职责和完善虚拟货币管理规范，严厉打击炒作虚拟货币行为；二是禁止互联网平台为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，对诱导“π币”、比特币等虚拟货币投资的信息内容和账号予以查处；三是强化对投资者金融知识宣传普及和引导，提高公众对非法活动的辨识能力，保护消费者的合法权益。

(责编：王震、杨迪)

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