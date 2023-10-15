吴丰昌

【院士谈科技自立自强】

在今年7月召开的全国生态环境保护大会上，习近平总书记再次强调，要加强科技支撑，推进绿色低碳科技自立自强，把应对气候变化、新污染物治理等作为国家基础研究和科技创新重点领域，狠抓关键核心技术攻关。

相较于大家熟悉的传统污染物，微塑料、抗生素等新污染物来源广泛，涉及行业众多、产业链长，且因为底数不清、风险不明，治理技术研发难度较大，是国际共性科技难题。

在我国，新污染物治理关乎人民群众的生命健康，体现了污染防治攻坚战延伸深度、拓展广度的新要求，为美丽中国、健康中国建设提供有力的科技支撑。

科技创新是引领发展的第一动力，要想破解新污染物治理难题，我们必须充分发挥科技创新“四两拨千斤”的关键作用，狠抓基础研究和核心关键技术攻关，在生态环保领域走出一条高水平科技自立自强的新路。

首先，主动作为，下好科技创新先手棋。新污染物治理是一项长期的系统工程，宜早不宜迟，须秉持“人类命运共同体”和“大健康”理念，遵循全生命周期环境风险管理原则，构建以“筛、评、控、禁、减、治”为主线的新污染物治理体系。科研工作者要胸怀“国之大者”，自觉肩负时代使命，探索、运用科学规律，增强科技创新的能力和本领，为全球新污染物治理贡献中国智慧。

其次，狠抓基础研究和核心关键技术。一方面，积极开展全国层面的调查监测，推动监测和评估信息化平台建设，提升新污染物治理的现代化能力；另一方面，努力攻克健康危害、生态风险、溯源归因、环境基准以及减排、控制、处置和替代等一批关键核心技术。此外，要有序推进新污染物和常规污染物协同管控。如此，以基础科研带动重大环境问题解决，将基础研究创新与核心技术攻关有机结合，碰撞出创新之花，结出产业硕果。

最后，发挥新型举国体制优势，打造完整高效的产学研用合作技术链和产业链。具体包括：以科技创新带动技术和产业发展，提升新污染物治理能力现代化水平和综合治理效能；鼓励有条件地区、高风险行业开展协同治理和工程示范，先行先试；提升替代产品和技术的研发能力，逐步淘汰有毒有害新型污染物产业，推动绿色产业升级改造；推动“政产学研用”深度融合，推动发展方式和生活方式绿色转型，调整优化产业结构，推动绿色低碳科技自立自强等。

每一位生态环保科研工作者都是新污染物治理的引领者、推动者和行动者。让我们携手奋进，加强基础研究和核心关键技术攻关，夯实治污科学基础，提升精准治污效能，以科技创新赋能新污染物治理，实现环境、经济与社会共赢。

（作者：吴丰昌，为中国工程院院士、中国环境科学研究院环境基准与风险评估国家重点实验室主任、国家环境基准专家委员会主任）

(责编：王震、杨迪)

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