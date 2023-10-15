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服务“一带一路” 护航企业“走出去”

税务部门更好服务高水平对外开放

本报记者 陈 晨
2023年10月15日09:41 | 来源：光明日报
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今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。10月13日，在国家税务总局召开的新闻发布会上，国家税务总局新闻发言人、收入规划核算司司长荣海楼介绍，十年来，中国税务部门全面服务国家战略、深入开展国际税收合作、深度融入国际税收治理，用更宽阔的国际视野主动服务高水平对外开放和高质量共建“一带一路”。在全面梳理国际税收服务改革十年成果的基础上，税务部门再提升再创新，以服务跨境投资全生命周期为中心，打造“税路通”服务品牌，继续以更大作为更好服务高质量“引进来”和高水平“走出去”。

国家税务总局国际税务司司长蒙玉英透露，“税路通”服务品牌可概括为“信息通”“政策通”和“服务通”。具体内容包括通过政策宣讲、提供国别（地区）投资税收指南等专业服务，帮助跨境纳税人做好税法遵从与风险防控；完善跨境投资的税收法律法规，并加强政策解读与辅导，为在华投资经营纳税人提供涉税政策和法律确定性；组建专家团队对跨境纳税人的需求做出及时专业的响应，包括通过12366热线、咨询辅导等服务手段答疑解惑，通过国内、国际法律救济渠道解决跨境税收争议等，满足跨境纳税人对具体问题“应答”的期待。

谈及税务部门会采取哪些务实举措确保实现“信息通”“政策通”“服务通”，国家税务总局纳税服务司司长沈新国回应，税务总局建立定期沟通机制，与跨境纳税人及相关组织加强交流。投资前，引导跨境投资者做好有关税收准备，帮助跨境纳税人提高海外投资经营税收遵从意识和风险意识，关注中外税收监管环境差异。投资中，引导跨境投资者享受东道国国内法提供的优惠政策，用好预先裁定、预约定价安排等保障税收确定性的政策工具，同时提高享受税收协定待遇的意识和能力。投资后，引导跨境投资者关注东道国税法修订、开展税收检查、转让定价调查等税收风险，及时做好风险应对。

同时，税务部门建立国际化个性化专家团队，跨境税收服务由“一对一”服务转变为“一团队服务一户”，大幅提升服务的专业化水平。创新开发专业跨境服务产品，充分发挥外派税务官员和国别研究团队作用，在更新、优化国别（地区）投资税收指南的基础上，推出海外税收案例库和跨境纳税人缴费人常见问题解答等创新产品，有关内容在税务总局“税收服务‘一带一路’”专栏发布。

据了解，《中国税收营商环境发展报告（2013—2022年）》（中文版）于当天对外发布。报告显示，税务部门连续十年深耕“便民办税春风行动”服务品牌，先后取消61项税务证明事项，6项税务证明事项实行告知承诺制。在推进税费优惠更直达方面，建立9大类4层级4219个税费标签体系和精准推送机制，精准推送税费优惠政策，惠及纳税人缴费人超10亿户次。优化执法方式，推行全国统一的税务行政处罚“首违不罚”事项清单。建立以“信用+风险”为基础、以“双随机、一公开”为基本手段的新型税务监管体系，努力做到“监管效能最大化、监管成本最小化、对经营主体干扰最小化”。

(责编：王震、杨迪)
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