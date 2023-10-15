科技日报记者 叶青 通讯员 张成

10月13日，中国民用航空局向亿航智能设备（广州）有限公司（以下简称亿航智能）颁发EH216-S型载人无人驾驶航空器系统型号合格证（简称TC），这标志着EH216-S的型号设计符合中国民用航空局适航要求，具备了载人运营的安全能力。这也是全球首个获得该类合格证的航空器。

亿航智能EH216-S正在进行飞行测试。受访单位供图

EH216-S型载人无人驾驶航空器是亿航智能自主研发的产品，是一款能够实现无人驾驶的载人垂直起降航空器，可应用在载人交通、空中游览、空中物流、医疗应急响应等场景。

为保障航空器的安全性能，亿航智能使用了大量技术性能冗余的设计，确保航空器不因任意单点故障影响飞行安全。“比如航空器的动力桨，任意3个相邻的或最多5个同时停机，都不能影响航空器飞行安全。同时还有多套飞控系统同时保障飞行平稳。”亿航智能董事长、首席执行官胡华智表示。

2020年底，亿航智能向中国民用航空局递交EH216-S型载人无人驾驶航空器型号合格证申请。由于该类航空器此前并无获取适航证先例，这次亿航智能获颁适航证也得到了中国民用航空局高度重视。“在适航证审查中，我们甚至参照了大飞机C919的适航证相关审查流程，来保障EH216-S适航证的审查符合标准。”亿航智能总工程师陆入成介绍。

2021年，中国首次将低空经济纳入国民经济发展规划，引得各地纷纷抢滩布局。亿航智能是广州开发区、广州市黄埔区培育的无人机上市第一股，也是该区低空经济蓬勃发展的缩影。

据介绍，广州开发区、广州市黄埔区拥有完整齐备的产业链，集聚低空经济产业上下游企业46家，产值营收125亿元。同时，广州开发区、黄埔区制定了“低空十条”专项扶持政策，从适航审定、重大项目落户、产业集聚、关键技术产业化、低空基础设施建设等多维度构建政策扶持体系，最高对企业给予3000万元奖励。

目前，该区已在空中通勤方面开辟了迳下—九龙湖广场空中测试航线，建设了粤港澳大湾区首个空中智能交通体验中心；开辟了2条空中物流航线，可实现紧急药品和生活物资的快速转运；试运行了2条空中旅游体验航线；在智慧城市管理方面，开展了交通执法、水质监测、违法用地等领域的无人机应用。

广州开发区交投集团总经理周成就透露，近期该区还将推出商业化运行的无人机飞行航线。

(责编：王震、杨迪)

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