王胜强

近日，工业和信息化部、财政部公示“第一批中小企业数字化转型试点城市”名单，河北省石家庄市入围中小企业数字化转型试点城市。

石家庄是中国国际数字经济博览会永久举办地，数字经济发展基础好、动力足。近年来，该市持续做好数字化转型工作，促进数字经济和实体经济深度融合，全面提升中小企业数字化水平。同时，“以数为媒”，着力做优传统产业、做强主导产业、做大新兴产业，打造新一代电子信息、生物医药、先进装备制造、现代食品、现代商贸物流等千亿元级产业集群，促进实体经济高质量发展。

政策引导全力推动

信息时代，得数字化者得先机。近年来，石家庄市强化数字化转型服务资源供给，打造数字化改造样本企业，“以点带面”批量化推动中小企业“看样学样”加快数字化转型，打造数字经济发展的新动能和新优势。

石家庄科林电气股份有限公司电气生产管理部主任李计朝讲起了数改前后的对比。以前，为安排生产事业部任务，李计朝和同事们的案头经常摆着上万个订单，漏单时有发生。2018年，企业启用“基于混合云模式下的管理信息化与智能服务综合应用”，订单直接通过系统下达，建立订单、支付、设计、生产、备货、发货、签收等一系列流程化管理，无需人工干预。李计朝说，信息化在排产上成效显著，在订单量翻了一番的情况下，使用的人力少了，漏单没了，工作精准度大大提高。

“石家庄市连续出台支持企业数字化转型的政策措施，帮助我们在数字化转型方面取得巨大进步。”科林电气董事长张成锁介绍，该公司的“配电环网柜智能生产车间”等项目获得市工业技改、市主导产业资金支持；“智慧园区能源管控系统”获得河北省数字经济创新成果奖、数字河北一等奖。

“我们推动规上工业中小企业数字化水平评测诊断全覆盖，推动数字化改造‘应改尽改、愿改尽改’，引导形成更多专精特新中小企业。”石家庄市工信局党组书记、局长章海东介绍，石家庄通过优化数字化转型资源供给，促进产业链融通发展，总结提炼数字化转型经验做法，加强数字化样本企业复制推广等，不断提升企业创新能力，引导带动行业中小企业全面数字化转型。

“当前，数字经济时代全面来临，产业数字化已是大势所趋。石家庄涵盖了38个国民经济工业行业大类，产业数字化具有丰富的应用场景。”石家庄市委副书记、市长马宇骏说，石家庄市先后出台支持生物医药、电子信息、装备制造、现代食品产业发展政策，设立主导产业发展资金和总规模200亿元的主导产业发展基金，构建起多方位、多角度的政策支持体系，全力推动产业数字化转型工作。

智改数转聚集优势

石家庄市聚焦数字技术创新应用，以数据赋能，对产业链上下游全要素进行数字化升级、转型和再造，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

拆捆、修磨、打捆、贴标、入库……整套流程行云流水、一气呵成。日前，在河钢集团石钢公司中棒线精整车间生产线上，38台产线智能机器人“协同作战”，正在对轧制后的棒材进行后续加工。

另一头的主控室里，主控工王晓正紧盯着电脑屏幕，密切关注着产线动态。“有了这些产线智能机器人帮忙，我的工作实现了质的变化。”王晓说，如今，智能机器人替代人工拆捆修磨，实现了棒材精整标准化作业，他只需要盯着电脑屏幕，轻轻按动鼠标，就能操控作业。“数字化改造不仅降低了我们员工的工作强度，还大幅提高了劳动效率。”

“我们通过构建一体化数智系统，以数字化转型为路径对绿色短流程特钢智能工厂进行顶层设计，走出了一条以数智驱动企业高质量发展的道路。”该公司信息物流中心主任纪树梅介绍，去年年底，石钢入选全国首批“数字领航”企业，依托河钢数字自主开发的WeShyper（威赛博）工业互联网平台，企业打通钢铁产业上下游服务链，为链上中小企业提供个性化定制服务。

作为石家庄市积极培育的重点企业之一，神威药业集团有限公司通过数字化改造、智能化生产，完成生产设备、实验室检验仪器数据集成，实现了企业的数字化、精益化经营管理。神威药业集团轮值总裁姜国志介绍，目前，他们实现了中药材种植、采购、生产、销售的全产业链端到端集成，全面提升企业资源配置优化，生产效率大大提升，实现了现代中药智能制造。

一个个企业腾“云”而起，智改数转持续开新局。河北爱尔海泰制药有限公司充分利用冻干制剂GMP生产线软硬件优势，进行数字化改造升级，将冻干时间由60小时优化到25-26小时，生产效率提高30%，单位万元产值能耗量降低12%；冀凯河北机电科技有限公司积极打造先进矿山机械装备数字化车间，自主研发全信息化智能管理系统（WIMS系统），企业管理人员减少10%，新产品开发周期缩短约40%，平均生产成本降低5%，生产周期缩短50%，废品损失率减少80%，数据准确率、及时率达到100%，提高了企业核心竞争力与智能制造水平。

近年来，石家庄市以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以数字化、网络化、智能化为发展方向，积极发展工业互联网平台，加速企业数字技术应用，助推传统产业转型升级。在重点行业积极推广平台化设计、智能化制造、网络化协同等新模式应用，带动和促进生产组织模式优化、资源高效配置和质量效率提升，推动制造业生产方式和组织形态变革。建立市级上云服务资源池，广泛开展企业上云星级评定，鼓励制造业企业将基础设施、平台系统、业务应用、产品设备、制造能力和资源向云端。目前，石家庄市科技型中小企业正在形成聚集优势，涌现出一批批“小巨人”企业、“单项冠军”和“隐形冠军”。

瞄准痛点精准化解

数字化转型非一日之功，找准痛点，有靶可依、精准施策，解决难题，才能加快转型升级。

石家庄市工业和信息化局牵头组织各行业专家，组建调研团队，开展中小企业共性和个性需求实地调研工作，聚焦研发设计、生产制造、运营管理、采购销售、产业链协同等全流程环节的痛点、难点、堵点，梳理问题和需求清单，提炼共性和个性应用场景，为实施数字化改造奠定基础。

各行业有各行业的特点，石家庄市针对不同行业采取个性化推进方式。石家庄市工信局二级调研员黄进志介绍，石家庄市生物医药制造业中小企业在数字化转型方面面临着工艺流程数字化水平不高、生产计划和排程有待优化、质量管理数字化不够精准、设备运维管理水平有待提升等共性问题，也面临着在线检测智能化进一步提升、生产全过程质量和效益持续优化、离散型工艺数字化设计水平提高等企业突出的个性问题。

对此，石家庄市制定相应解决方案。“重点解决工艺过程数据收集整合以及工艺数字化标准化的工作，探索创新的供需对接合作模式，建立产学研合作平台、成立联合实验室、共享研发设施……”黄进志说，他们还鼓励试点企业与高校、研究机构和其他行业合作伙伴共同开展数字化转型项目，共享资源和成果等，并坚持专班推进机制、多方协作机制、考核通报机制、验收机制等，推动数字化转型工作不断深入开展。

2022年以来，石家庄市新增企业上云1900余家；敬业钢铁铁前集控中心等9个项目入选2022年河北省工业互联网创新发展试点项目，目前，在河北省内有较强影响力的工业互联网平台达到16个。

马宇骏表示，下一步，石家庄将继续加大推进中小企业数字化转型力度，通过试点示范，解决企业“不会转”的问题，引导带动更多企业解决“不敢转”的问题，全面提高产业数字化水平，为全市经济高质量发展赋能。

(责编：王震、杨迪)

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