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贵州遵义建立县乡村三级农村流通体系

高效物流促进农村生产消费（高质量发展在一线）

本报记者 马跃峰 黄 娴 苏 滨
2023年10月16日06:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　近年来，贵州省遵义市持续打造以县为中心、镇为节点、村为末端的三级农村流通体系，探索走出一条城乡优势互补、双向赋能的发展路径。交邮融合畅通出行和快递收发，线上服务平台精准匹配寄递需求，龙头企业带动农户增收，助力农产品上行和工业品下行更加高效顺畅，为县域经济高质量发展注入了活力。

　　

　　近年来，贵州省遵义市建立以县为中心、镇为节点、村为末端的县乡村三级农村流通体系，助力城乡市场衔接更紧密、商品和资源要素流动更顺畅，促进农民增收、消费提质，探索走出一条城乡优势互补、双向赋能的发展路径。

　　交邮协作，畅通农村流通体系“毛细血管”

　　由于乡镇客运站升级改造，凤冈县进化镇临江村秀竹组的村民孟波，放下锄头，握起方向盘，成了当地交邮融合综合服务点的一名运输员。

　　“现在出行交通工具的选择多，常年外出打工的人也多，农村客运班线的客流越来越少，乡镇客运站一度变得很冷清。”孟波说。

　　2022年9月，凤冈县以进化镇为试点，对乡镇闲置客运站进行升级改造，拓展农村客运、新能源充电、快递收发和农产品集散中转、票务等服务功能，建成镇级交邮融合综合服务点。同时，因地制宜将电商村级服务站、小卖部、便民店等升级为村级交邮融合服务点，完善村级站点网络布局，延伸末端配送等服务。

　　看着乡镇客运站改造持续推进，孟波觉察到了机会。他承包了一辆9座新能源客运车，每天除了接送乘客，还将镇里的包裹、农资等送到各个村级综合服务点。

　　综合服务点既是快递接收点，也是农特产品、农资等的销售点。在临江村秀竹组综合服务点，快递区摆放着各种包裹，农特产品销售区的货柜上则是当地产的猕猴桃、辣椒等，此外还有面包、薯条等食品和饮料。每天出车前，孟波会将前一天收集的待寄货物装车，免费送达镇级服务站点；收车前，顺带把包裹、农资带回村子。村民在家门口就能收寄快递，由此形成的货流带动了销售点业绩增长。

　　“通过整合资源，一方面满足老人、学生和困难家庭的出行需求；另一方面方便村民收寄快递，不但增加了农村客运车辆收入，还能激发村级综合服务点的消费潜力，一举多得。”凤冈县交通运输局局长潘立亮说，目前，凤冈县依托东西部协作资金，投入155万元，开通8条交邮融合示范线，建成25个农村交邮融合综合服务点，正在建设15个农村交邮融合综合服务点，计划明年实现全县14个镇（街道）、87个村（社区）全覆盖，畅通农村流通体系“毛细血管”。

　　据介绍，凤冈县对运送快递的农村客运车辆，每件快递补助0.3元；对代收存放快递的农村服务站点，每件快递补助0.2元。“县里将持续推进市场化运营，引进龙头企业负责管理，实现可持续发展。”潘立亮说。

　　科技赋能，构建客货同网线上服务平台

　　客流高峰时人找车，平时车找人。由于运力和需求信息不对称，客运班线分布不均衡，贵州不少农村客运经营成本高、效益低，发展难度大。

　　正安县以贵州“通村村”农村出行服务平台为基础，搭建集供需发布、网上交易、精准匹配、运力整合、交易结算等功能于一体的线上服务平台，构建起客货同网、资源共享的城乡客流、物流、商流、信息流等多流合一的高效服务体系。

　　在正安县瑞溪镇瑞溪村，20亩梨园承载着果农梁玉坤的希望。在别人眼里，梁玉坤是小有名气的种植大户，但在他自己看来，水果不好卖时，心中有苦说不出。

　　“水果品质虽好，但过去物流保障跟不上，要么销不出去，要么卖不上价，只能看着果园干着急。”推着板车，沿着山路，走走停停叫卖一番，这是梁玉坤以前的主要销售方式，“还有就是赶场，一天下来能卖不少，但不是天天都有，卖不掉的只能放坏。”

　　去年梨子成熟，梁玉坤的发愁事解决了。依靠线上服务平台和物流保障，他的水果不仅销往周边市县，还有不少远销省外，不到两周便销售一空。“鲜梨出山，过去想都不敢想，现在刚下枝头就能摆上城市的餐桌。”梁玉坤说。

　　“小到一枚鸡蛋，大到成吨水果，都能通过线上服务平台，以客货同网方式销往省内外。”正安县交通运输局局长吕宗常说，用户在线上下单后，平台依托大数据支撑，第一时间匹配客运车辆，规划最优线路，实现人、车、货、站、线、点与运力资源智能匹配，确保农村物流降本增效。

　　2022年，正安县完成县级派件到镇约900万件，相较以往，每件运输成本降低约0.1元，年均节约运输成本近100万元。据介绍，正安县将继续探索发展智慧物流、即时零售等新模式，鼓励县域邮政、供销、电商、快递、商贸流通等各类主体参与市场化合作，逐步建立“骨干批发市场+零售终端+生鲜电商”的农产品流通体系，促进市场不断扩大、流通不断增值。

　　融合发展，“企业+运输+农户”促进农产品产销

　　位于习水县良村镇大安村的农特产品工业园区，是全县规模最大、功能最全的农产品加工集聚示范区。2017年3月，主打豆制品销售的贵州省三好食品开发有限公司在园区成立。6年多时间，公司年销售额从不足千万元增长到4000多万元。

　　“融合发展、跨行业合作是公司实现较快发展的关键。”三好食品公司董事长吴国政说，公司通过订单化生产，主动同快递企业合作，利用快递专车的返程空车运输黄豆原材料和豆腐干制品，降低了运输成本。仅半年时间，公司产值增加近500万元。

　　“企业+运输+农户”模式带动了周边发展。三好食品公司在当地已成立7家农民专业合作社，建起2500亩黄豆生产基地，与农户签订产购销合同3750吨。

　　“豆子有人收，大家就愿意种。”得益于园区企业的带动，大安村村民万定方发展黄豆种植，不到3年时间，种植规模扩大到80亩。

　　“通过交邮融合共配运输模式，村级末端综合服务点负责收购，农产品在家门口就能变现增收，降低了农户的种植风险，提高了种植意愿。”习水县交通运输局局长刘颖说，促进农特产品和零散农副产品流通，有助于带动群众增收致富，为巩固拓展脱贫攻坚成果、助力推进乡村振兴提供了保障。

　　据介绍，大安村的工业园区接连引进辣椒、黄豆等8家农业加工企业，有效解决农特产品特别是农村散户农产品的销售问题，降低了农特产品出山、进城的流通成本。在此基础上，习水县加快实施快递入厂、快递进村工程，推动农产品和快递、园区产业融合发展，实现农户种植、收购、加工生产、快递运输、末端销售闭环，促进产销衔接更加顺畅。

　　“农村物流贯通城乡、连接生产和消费，是现代流通体系的重要组成部分，也是乡村振兴的重要内容。要持续推动农产品上行和工业品下行，创新‘多站合一、一点多能、一网多用’，助推县域经济高质量发展。”遵义市市长黄伟说。

　　《 人民日报 》（ 2023年10月16日 10 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)
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