本报记者 赵展慧 吴 君 窦瀚洋

中集车辆旗下江门LTP生产中心里，机器人正在自动焊接。

熊琳琳摄

在建行湖北省分行的融资支持下，华工科技智能制造产业园未来城基地加大研发投入，推动企业加速发展。

俞智君摄

数据来源：中国人民银行、中国证监会

浙江农商银行系统积极助力平湖经济技术开发区在数字化转型中实现新发展。

窦瀚洋 潘 翔摄影报道

企业是科技创新的主体，也是科技成果转化的核心载体。创新又是一个系统工程，创新链与产业链、资金链、政策链相互交织、相互支撑，加快实现高水平科技自立自强，离不开科技—产业—金融的良性循环。

近年来，金融支持科技创新的力度、广度、精度不断提升，科技、产业、金融相互塑造、紧密耦合、良性循环的格局正在形成。在各部门和金融机构的支持下，企业如何加快自主创新和成果转化？记者进行了调研。

创新金融产品供给，科技信贷加快激发创新活力

人脸识别机器、指纹仪、加密锁……走进湖北升思物联科技有限公司，各类物联网设备引人瞩目。“这里面的不少产品，都是我们通过‘科企贷’获得信用贷款后研发的。”公司财务负责人向晓旭说。

向晓旭介绍，发展之初，研发设备大多依靠企业自己垫资购买，但随着发展壮大，自有资金已无法支撑持续的研发创新。作为软件研发企业，升思科技缺乏可抵押的资产，“如果按照常规流程向银行贷款，周期会比较长，但创新时机不等人。”

汉口银行创新推出的“科企贷”满足了升思科技的资金需求。“我们只花了10分钟就在微信小程序上完成自助申请，很快就获得了125万元的信用贷款额度。”更让向晓旭意想不到的是，3个月之后，企业的信用贷款额度提升到了500余万元。资金活水激发创新活力，目前升思科技已有大数据、云计算等自主知识产权近60件。

金融机构如何做到“能贷”“快贷”？“为了提升科创企业融资的便捷性，我们引入湖北省知识产权数据，通过构建智能数据模型，对省内科技企业信用风险进行量化评价，精准匹配信贷额度，最高可为企业日常经营提供300万元的快速融资。”汉口银行相关负责人介绍。

银行是提供科技信贷的主力军。近年来，我国科技型企业贷款持续保持较快增长速度。截至今年6月末，我国科技型中小企业贷款余额2.36万亿元，同比增长25.1%，连续3年保持25%以上的较高增速；全国专精特新中小企业贷款余额为2.72万亿元，同比增长20.4%，连续3年保持20%以上的增速。但由于创新活动往往投入大、周期长，仍有不少轻资产、无抵押的创新型企业存在估值难、交易难、变现难等问题，资产负债、销售规模、利润指标难以达到银行的授信标准。“看不懂”“摸不准”成为部分银行支持科技型企业的障碍。

“科技创新需要金融创新，科技金融离不开金融科技的支持。”中南财经政法大学教授过文俊认为，不断克服银企信息不对称的障碍，银行业金融机构必须加强大数据等金融科技手段的运用，在管理机制、风险评估、产品服务等各环节提升服务科技创新的专业能力。

为了给更多科技型企业精准“画像”，各地纷纷加强科技数据共享利用和信贷模型建设，引导金融机构建立企业科技创新能力评价体系，创新“知识产权质押贷款”“人才贷”“创新积分贷”等适应科技型企业轻资产特点的信贷产品，科技型企业融资的便利性持续提高。例如，浙江省通过打通金融机构与国家知识产权局专利事务系统，大力推动知识产权质押融资，在全国率先落地知识产权线上质押登记试点，质押登记实现实时线上办理和“T+1”出证，办理贷款“一次也不用跑”。

目前，全国金融机构与相关部门共享40万家高新技术企业、50万家科技型中小企业信息。越来越多的银行将“企业创新积分”评价结果作为授信决策重要依据，2022年积分企业获得银行授信1178.6亿元。

山东德州恒丰纺织有限公司总经理张建新介绍，今年公司推进新型功能性差异化纱线生产线创新，但企业资金遇到困难。德州市陵城区经济开发区管委会服务专员了解情况后，多方协调德州银行科创贷款1800万元，用于纺纱全流程自动化、智能化创新，提升产品产能15%。

各地通过用好用足科技创新再贷款等货币政策工具，不断夯实敢贷愿贷能贷会贷长效机制。“货币政策工具激励银行加大对科技型中小企业的信贷投放，且带动了地方对科技型中小企业贷款实施财政贴息。截至6月末，湖北科技创新再贷款带动金融机构发放贷款549亿元。”中国人民银行湖北省分行货币信贷管理处处长朱华介绍。据悉，人民银行已实施4000亿元科技创新再贷款，引导21家全国性金融机构为符合条件的高新技术企业等提供低成本信贷支持。

科技型中小企业创新获得金融活水精准灌溉的同时，企业所参与的基础研究、国家重大科技项目也不断得到专项金融支持。国家开发银行广东分行向丽珠集团发放3.85亿元科技创新专项贷款，支持其研发的疫苗成功上市；国家开发银行辽宁分行为沈阳新松机器人自动化股份有限公司提供科技创新专项贷款，支持其开展医疗、工业机器人及机器人云平台系统等领域技术研发……开发性金融充分发挥资金期限长等契合创新活动特点的优势，以重点领域前瞻性、战略性国家重大科技项目为着力点，设立科技创新专项贷款，目前已累计发放2323亿元，支持项目涵盖集成电路、机械装备及工业自动化、基础材料、新能源技术应用、生物医药等领域。

“加大对科创企业信贷支持的同时，也要加强融资成本分担和风险补偿机制建设。”过文俊认为，各地要加快建立覆盖全省、上下联动的专业化科技融资担保体系，推动政府部门、担保和再担保机构同银行合作分险，进一步提高商业银行对科创企业贷款的风险容忍度和积极性。

加快资本市场改革，持续增强创新动能

中集车辆位于广东江门的生产车间内，压板、合厢拼接、装饰上装……全自动冷藏车机械化生产线井然有序运转；另一边，一排排新下线的专用冷藏车，正在排队等待做最后的检测。

“这是我们自主研发的冷藏车K2双模发泡设备生产线，可以根据客户对材质、板材厚度、厢体长度的不同需求，调整设备实现柔性生产。”中集车辆冷链产品事业部总经理吴沙告诉记者。中集车辆积极研发新能源冷藏车等新产品，以轻量化、智能化和环保型为特点，在行业复苏下捕捉发展先机，上半年实现净利润同比增长418.52%。

“自主研发是推动公司业绩快速增长的主要原因之一，在资本市场的助力下，我们得以源源不断地增加研发投入。”中集车辆有关负责人介绍，2021年中集车辆在创业板上市，募集资金主要用于公司构建国内市场高端制造体系，今年上半年公司研发投入同比增长16.29%。

资本市场具有风险共担、利益共享机制，契合科技创新企业的“迭代快、风险高、轻资产”等特征，能够有效促进创新资本形成，赋能科技成果转化。近年来，多层次资本市场已经成为支持各类处于不同发展阶段的企业科技创新的重要平台。创业板瞄准“三创四新”，服务高科技企业、战略性新兴产业企业、成长型创新创业企业，支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。科创板坚守“硬科技”定位，主要服务符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。北交所则定位于服务创新型中小企业，突出服务“更早、更小、更新”，与沪深市场形成错位格局……

与此同时，以注册制改革为牵引，资本市场对科技创新的服务能力不断提升，科创板、创业板、北交所对科技型企业评价体系不断优化，更加精准地增强对科技型企业直接融资的可得性。据统计，目前累计已经有1600多家专精特新中小企业在A股上市，占A股全部上市企业数量的30%以上。今年新上市企业中，60%都是专精特新中小企业。

南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，以科创板为例，资本市场对科创企业的包容性显著提升，科创板综合考虑预计市值、收入、净利润、研发投入、现金流等因素，允许符合条件的未盈利企业、红筹企业、特殊股权架构企业上市，满足不同类型、不同发展阶段的科创企业融资需求。一些原本只能寻求赴境外上市的企业，均受益于科创板的包容性，成功实现了境内上市。

资本市场不仅推动“增量”改革，向更多科创企业敞开怀抱，也同步进行“存量”改革，为更多已上市企业创新发展扩动能、增后劲。

“高成长高创新企业在登陆资本市场后要持续成长壮大，离不开一套与之相匹配的市场支持机制。创业板在再融资、并购重组同步实施注册制，例如针对中小科创企业实施再融资简易程序，及时缓解上市公司流动性压力，快速‘补血充能’，持续支持企业做优做强。”深交所有关负责人介绍，自创业板实施注册制以来，截至9月22日，已有41家公司通过简易程序实施再融资，平均融资金额为2亿元，涉及新材料、高端装备制造、新一代信息技术等多个行业。

债券市场也在不断加速发力。截至今年6月末，科技型企业发行科创票据的余额达到了2264亿元，科技创新公司债券的余额达到了2258亿元。金融管理部门表示，将从进一步推动扩大科技型企业发债规模、丰富科创类债券产品、优化科创型企业发债融资环境等方面增强债券市场支持科技创新能力。

加强风险分担补偿，科创保险支持更多创新主体轻装上阵

“我们可以先免费试用再付费吗？”前不久，浙江征予新能源集团股份有限公司技术总监潘少敏在与浙江理工大学合作过程中，提出这样的问题。

作为一家海洋工程装备制造企业，征予新能源目前急需利用浙江理工大学的两项专利，在此基础上进一步研发制造。经沟通，校方按照正常专利使用程序，要求公司先缴纳3万元保证金。

“3万元不算多，但以公司现有财力来看，还是有一定压力。”潘少敏有些迟疑。了解到这一情况后，太平科技保险股份有限公司及时送上“科技成果先用后转履约保证保险”。投保该保险后，公司只需要缴纳保费600元就可以免费试用这两项专利。

太平科技保险股份有限公司“先用后转”保险项目负责人介绍，该保险是在浙江省科技厅成果处指导下，推出“先用后转”保险产品，并不断升级优化，对可能出现的“企业试用过后想买、高校却不肯卖”“多家试用企业都想买这个成果”等纠纷情况给予相应的保障，免除更多创新企业后顾之忧。

科创活动存在很多不可预测的过程。近年来，保险行业不断创新产品服务，深度嵌入科技创新的各个环节，为创新活动发挥风险分担、补偿和管理的独特作用。在浙江，科研主体在研发、专利申请等阶段，有“揭榜挂帅”保险、“人才创业险”来保驾护航，围绕成果应用和转化，又有“先用后转”“先投后股”保险、“创新保”科技保险等产品来为科创企业减负增效。在广东，知识产权保险、创新融资类保险等产品体系不断完善，为企业创新筑起免侵权的防火墙。在上海，“科创知产保险贷”、知识产权质押融资保证保险，不仅保护科创企业知识产权，还为企业融资增信……

据不完全统计，目前我国已有数十个科技保险险种，覆盖科技企业产品研发、知识产权保护、贷款保证、关键研发人员健康和意外风险保障等多个方面，助力提高科技企业的风险保障水平。

尽管多层次科技金融服务体系不断完善，总体来说，科技金融支持政策性工具和产品的丰富程度仍有很大提升空间。中国人民银行副行长张青松表示，将进一步发挥保险和融资担保机构的风险分担作用，“例如，具体到首台首套重大技术装备、重点新材料首批次应用，我们将进一步完善保险补偿机制试点政策。”

《 人民日报 》（ 2023年10月16日 18 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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