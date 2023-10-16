光明网记者 李政葳 李汶键 本报记者 任爽

原标题：新电商激活数字经济“一池春水”

10月13日，以“激活新消费 聚力新发展”为主题的第三届中国新电商大会在吉林长春举行。开幕式上，第十二届全国政协副主席齐续春表示，大会在吉林已连续举办三届，在激发消费创新、创造新供给、促进新电商规范健康发展和带动区域经济发展等方面发挥了积极作用。

内涵日益丰富，应用场景不断创新

如何理解“新电商”概念？本届大会发布的《中国新电商发展报告2023》指出，“新电商”是以数据为核心要素，以大数据、人工智能等数字技术为支撑，以数字化平台为载体，以用户为中心，在新一代信息技术与商贸活动的融合创新下衍生的新业态。

报告认为，从横向领域看，新电商开辟了各领域创新发展的渠道，不仅渗入到传统零售行业，还全面渗透到工业电子商务、农业电子商务、生活服务类电子商务、跨境电子商务等相关领域；从纵向链条看，新电商密切介入采购供应、物流配送、报关清关、电子支付、售后服务等产业链多环节，以数字技术赋能产业链多环节创新。

此外，元宇宙、数字孪生、web3.0等前沿数字技术的持续突破，为新电商创新应用场景提供了新的可能，营销、生产、物流、服务等产业链各环节都有望挖掘深层用户需求，衍生新业务模式，升级用户体验，形成新电商行业新生态。

强化监管落实责任，助推产业规范发展

“新电商将迎来关键发展期，转向应用深入、健康发展、普惠共享的新阶段……”针对新电商发展趋势，报告认为，新电商在发展过程中出现了新模式新业态，也为监管带来了诸多挑战。比如，消费电商领域的算法滥用导致大数据杀熟、致瘾性推荐等一系列问题，未来都要加快予以规范。

“行业快速发展的同时，也面临诸多治理难题，需要监管的问题复杂多变，尤其国际电子商务涉及多国的合作治理，情况更加复杂。”中国工业经济学会会长、中国社会科学院大学教授江小涓说。

中央网信办副主任、国家网信办副主任牛一兵表示，中央网信办推动实施数字中国建设整体布局规划、“十四五”电子商务发展规划，连续出台一系列法律法规和政策举措，为新电商持续健康发展提供了有力保证。

近年来，“短视频+”“直播+”新业态快速发展，但仍然存在平台内容呈现不良、功能运行失范、充值打赏失度等问题。会上，中国网络社会组织联合会直播短视频专业委员会揭牌成立，将围绕开展调查研究，服务政府决策咨询；加强行业自律，促进行业规范发展；搭建交流平台，提供行业指导服务；组织公益活动，引导履行社会责任；反映行业诉求，助力行业健康发展等方面履行职责，助力营造良好互联网内容生态。

大会红利持续释放，白山松水精彩蝶变

10月12日，在吉林省国家广告产业园的直播间，一款款颇具地方特色的优质特产通过线上带货销往全国各地。作为大会重要配套活动，新电商直播节专场通过“电商+文旅”形式，宣传推介区域品牌，助力当地文旅、农业发展。

当前，新电商成为经济增长的重要引擎，也带动吉林当地不断上演精彩蝶变。报告指出，自2021年首届中国新电商大会在长春举办以来，在品牌活动的辐射下，吉林省加快发展以新电商为代表的新经济新业态新模式，逐步成为一扇观察中国新电商发展进步、汲取新电商发展智慧的重要窗口。

大会开幕式上，多家数字经济企业与吉林省相关机构签订重点项目合作协议，涵盖跨境电商、智慧物流、电商基地等领域；在大会期间举行的数字经济项目合作洽谈会暨新电商供应链对接会上，多家企业代表现场宣讲，吉林省各地市州相关部门与电商平台等进行深入洽谈。

“总的来看，吉林省新电商产业取得了长足进步，但相比电子商务发达省份，规模仍相对较小，且缺少头部企业，迫切需要增大产业体量，以产业大链接、多样化合作为主线，创新产业模式和组织方式。”针对当地新电商发展，报告建议，要分类完善新电商发展规划及政策、强化新电商物流基础设施建设、积极打造新电商系列品牌活动、对接引进新电商龙头平台企业等。

（光明网记者 李政葳 李汶键 本报记者 任爽）

(责编：杨曦、陈键)

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