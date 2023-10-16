刘 艳

原标题：加速数据资源优势转化 推动数据要素价值释放

随着数据基础制度的逐一落实，我国迎来了数据要素政策和环境的黄金发展期，从“数据大国”向“数据强国”加速迈进。

国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2022年）》显示，2022年，我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%；数据产量达8.1ZB，同比增长22.7%，占全球数据总量的10.5%。

围绕数据要素发展谋篇布局

我国高度重视数据要素的高质量发展，出台了一系列推动数据要素市场化的政策文件，为推动数据要素价值释放指明了方向。

中国信息通信研究院副院长魏亮表示，自十九届四中全会首次将数据纳入生产要素后，从生产要素的高度来释放数据的价值已成为我国数据战略的基本逻辑。把数据作为生产要素，强调了数据隐含的巨大价值，也对数据价值释放提出了更高的目标。

“随着多份重要文件相继出台，我国数据要素政策体系架构已初步形成。”中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏说，《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》即“数据二十条”明确了数据基础制度体系基本架构，为推动数据要素发展打下了制度基础，各地区各部门据此不断完善相关的制度体系和配套政策。国家数据局的组建，进一步优化了数据管理体制，增强了促进数据要素发展的统筹力度。

数据成为生产要素的关键在于实现数据价值的释放。中国信息通信研究院近日在2023年数据要素发展大会上发布的《数据要素白皮书（2023年）》指出，在推进数据开发利用、释放数据价值的过程中，不同类型数据面临不同的重点任务与关键问题，分类推进数据要素探索已成为当前共识。

何宝宏介绍，在数据资源存储、数据资源加工和数据安全等不同场景下，数据的分类维度多种多样。美国将数据分为公共数据和非公共数据两类并以此制定相应的发展策略，欧盟则将数据分为个人数据和非个人数据两类。我国的分类与欧美稍有不同，“数据二十条”提出了公共数据、企业数据和个人数据的划分方式。

何宝宏坦言，目前这三类数据还面临不同的待解问题。比如，如何加大公共数据供给规模、推动供给提质增效，如何认定企业数据的业务贡献、促进数据价值“显性化”，如何在加强相关个人权益保护的基础上对个人数据进行开发利用等。

数据要素市场建设任重道远

国家的顶层设计逐步对数据要素各环节提出明晰的目标和要求，我国数据要素市场建设进入活跃探索期。各地区、各行业、各企业纷纷加快数据要素领域的布局，围绕公共数据的开发利用、场内外数据交易、数商生态培育，数据要素价值释放的新热潮正在涌现。

“在数据要素应用推广过程中，应牢牢抓住业务发展的核心问题，深入分析数据应用的具体路径，鼓励数据要素相关技术研发创新，推动数据要素在业务贯通、数字决策方面的价值释放。”欧洲自然科学院院士、中国科学院深圳理工大学计算机科学与控制工程学院院长潘毅指出，目前我国对数据要素的探索尚处于起步阶段，数据要素市场基础尚不坚实，权益关系、价格机制、流通规则、技术支撑等数据要素市场的构成要件存在诸多障碍，我国数据要素市场仍需在培育和应用推广中加强建设。

如华东政法大学财产法研究院院长、互联网法治研究院院长高富平所言，数据要素赋能实体经济的前提是畅通数据流通渠道，建设安全规范、高效有序的数据要素市场，但是数据交易的复杂程度远远高于传统的资源交易。

魏亮强调，我国具有海量数据资源的独特优势，要通过制度设计、技术应用和产业培育三条路径并举，将优势转化为能力，加速培育数据要素市场，推动数据要素价值释放。

广东省政务服务数据管理局党组书记、局长杨鹏飞介绍，广东省在全国率先启动了数据要素市场化配置改革，并取得了一系列成果。广东省目前已构建起政府与市场职责边界清晰的数据要素市场体系架构，广州数据交易所、深圳数据交易所先后挂牌运营。到目前为止，两个交易所累计的交易额接近60亿元。

何宝宏表示，在制度建设加速的同时，新技术同样为数据要素市场的发展带来了机遇。大模型取得的突破不仅使人工智能技术发生了深刻变革，也对数据供给提出了更高要求。“但是在我国人工智能领域，仍然存在高质量数据集缺乏、数据供给产业生态不健全、企业数据资源获取成本高等问题。这些问题也是我们培育数据要素市场、推动数据要素流通的目标所在。”何宝宏说。

(责编：杨曦、陈键)

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