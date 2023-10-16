谢若琳

原标题：多地发文破解科创企业融资难题 汇聚资源支持科技创新

进入10月份以来，已有广州、深圳等地发文破解科技创新企业融资问题。此前，南京、青岛等地接连出台多项举措，加大支持科技创新力度，促进科技-产业-金融良性循环。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛对《证券日报》记者表示，通过政策举措解决科创企业融资难的问题，对于改善初创型科技企业融资难题具有重要的实际意义，有利于企业扩大规模、提升研发能力，从而推动科技创新和产业升级。

各地激励政策措施更加明确

今年以来，各地围绕专项经费、现金奖补、利益让渡等方面陆续出台相关政策，具体措施更加明确，有利于解决科创企业融资难题。

一系列政策举措，意在为科技型企业赋能。针对未上市的科创企业扶持举措成为各地的支持政策的重要着力点。

具体来看，包括引导风投创投支持科技、支持创业投资机构投早投小、引导长期资本出资创业投资机构、强化政府性引导基金引领作用等，意在优化创业投资发展环境、优化“募投管退”全链条发展。

信用风险是科技企业融资难问题的关键。为此，各地均推出了具体实施措施。例如，《广州市加大力度支持科技型企业融资的若干措施》提出，“由市财政每年安排专项经费，对合作银行为科技型中小企业提供贷款所产生的本金损失进行有限补偿，鼓励有条件的区配套设立区级科技风险补偿资金池”。

对此，郭涛表示，“初创型科技企业往往缺乏足够的抵押物和信用背书，难以获得传统金融机构的贷款支持；同时，科技行业的更新换代速度快，初创型科技企业需要不断投入研发并推出新产品和服务以保持竞争力。”

中国金融智库特邀研究员余丰慧向记者表示，初创型科技企业主要的挑战在于其经营风险大，资产结构轻，发展阶段早，大多数依赖自有资金或其他内部融资渠道获得少量资金，难以从传统融资渠道获得足够的外部资金支持。此外，由于不少银行缺乏区域科技企业数据，无法精准筛选区域内的初创科技企业，因而难以提供适合科技企业需求的融资方案。

此外，推动科技型企业利用资本市场拓展融资渠道成为各地政策的亮点。广州、深圳等地对已上市科技公司均有支持举措。例如，《广州市加大力度支持科技型企业融资的若干措施》提出，“推动设立广州市上市公司高质量发展基金，提高已上市科技型公司质量。”《深圳市关于金融支持科技创新的实施意见》提出，“支持科创企业开展海外融资和境外并购业务。”

强化多层次资本市场枢纽功能

为满足不同发展阶段、不同行业的科创企业资金需求，多层次资本市场体系建设不断完善。其中，科创板高度聚焦“卡脖子”硬科技企业、创业板支持“三创四新”企业、北交所重点培育“专精特新”创新型中小企业。

事实上，资本市场服务科技型企业的功能明显增强。据中国人民银行披露，截至2023年6月末，科创票据、科创公司债余额约4500亿元，超过1000家“专精特新”中小企业在A股上市，创业投资和私募股权投资基金管理规模近14万亿元。

另外，年内科技企业踊跃登陆资本市场。Wind数据显示，截至10月13日，年内已有267家企业实现IPO，首发募集资金累计达到3272.83亿元。其中，科创板、创业板表现突出，首发募资金额合计超77%。新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业等战略性新兴产业的IPO数量和融资额排名居前。

资本市场以更大力度支持科技创新，已形成各方共识。南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，为进一步精准支持科技型企业发展，监管层可以继续完善多层次资本市场体系、推动科技创新政策落地、优化信息披露制度、加强监管执法力度以及加强专业培训和市场教育等方面的工作。

尽管部分科技公司已上市，但由于股价波动和股权融资限制等，仍面临挑战。“科技型企业的科创实力参差不齐，经营风险与信用风险也有差异，这使得银行在对其进行资信评估时存在困难。”余丰慧表示，同时，由于科技行业的特殊性，投资机构对于上市公司的估值方法不一定适用。此外，科技公司往往需要依赖专业投资顾问提前做好风险管理方案，而实践中不少企业在这方面较为欠缺。

(责编：杨曦、陈键)

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