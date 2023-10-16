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股票类业务最低结算备付金缴纳比例今起调降

谢若琳
2023年10月16日08:59 | 来源：证券日报
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原标题：股票类业务最低结算备付金缴纳比例今起调降

　　10月16日，中国结算差异化调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例安排正式生效，实现股票类业务最低结算备付金缴纳比例由原先16%降至平均接近13%，较9月份释放资金近400亿元。

　　据了解，差异化调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例是中国结算在中国证监会的坚强领导下，为提升结算参与人在货银对付（DVP）改革中的获得感制定的一项改革配套措施。

　　根据中国结算8月4日发布的《结算备付金管理办法（2023年8月修订版）》，中国结算差异化调降股票类业务最低结算备付金的具体比例参数为：付款时间在9点前、11点前和11点后对应的付款比例分别为13%、15%和16%，取款时间在9点前和9点后对应的取款比例分别为16%和13%；对于选择固定最低结算备付金比例计收方式的托管业务，其股票类业务最低结算备付金缴纳比例由原先16%调降至15%。根据上述安排，结算参与人股票类业务最低结算备付金缴纳比例最低为13%。

　　业内人士称，此项措施有助于鼓励结算参与人及客户尽早完成资金交收，进一步提升证券公司及基金管理人等市场机构的资金使用效率。

　　据行业内部交流了解到，自DVP改革于2022年12月26日实施以来，为适应DVP改革相关要求，证券公司在经纪、融资融券、自营等业务中基本均已逐步调整交收习惯，实现了尽早付款。从此次调降的实际效果来看，90%以上的经纪、融资融券、自营业务结算参与人其股票类业务最低结算备付金缴纳比例均降至13%，极大提升了市场机构的资金使用效率。

　　据悉，2019年以来，中国结算曾两次调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例，分别于2019年12月份将股票类业务最低备付金缴纳比例由20%调降至18%，以及2022年4月份将股票类业务最低备付金缴纳比例由18%调降至16%，得到了市场机构的一致肯定。

　　此次差异化调降备付金安排是中国结算四年来第三次进行最低备付比例调降工作，且调降力度远超前两次，为市场释放更大规模资金带来更多金融“活水”。

　　中国结算表示：“前期经过充分测算和准备，在确保结算系统安全的基础上，通过进一步强化结算风险管理的精细化水平，实现更大力度调降最低结算备付金缴纳比例。”

　　业内人士表示，此次差异化调降备付金工作，除降低最低备付比例进一步降低市场资金成本、提高资金使用效率、提振投资者信心外，还引入了根据市场机构收付款时点设定差异化最低备付比例的相关安排，引导经营机构“早付款、晚取款”，进一步夯实了证券结算系统风险防范能力，有助于未来证券行业发展空间的拓展。

(责编：杨曦、陈键)
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