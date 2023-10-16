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河南内黄：党建赋能提质增效 因地制宜发展产业

2023年10月16日14:35 | 来源：中国网生活
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原标题：河南内黄：民富村强乡风美 “五星”闪耀促振兴

　　仲秋时节，走进河南省内黄县高堤乡咀头村花生种植基地，2800余亩花生喜获丰收，一粒粒花生饱满圆润，甚是喜人。村民们正利用农业机械，全力加快花生的收获进度，确保成熟的花生颗粒归仓。“今年的花生结果多、品质好，每亩地产量为700斤左右，一斤能卖4块多，一亩地可收入3000元左右。今年花生行情也好，刚收获的花生就已经被抢购一空，根本不愁销路。”咀头村村民单秀军幸福满满地说。

　　高堤乡咀头村花生丰产丰收是内黄县强力推进“五星”支部创建工作的一个缩影。自“五星”支部创建工作开展以来，内黄县围绕“支部过硬、产业兴旺、生态宜居、平安法治、文明幸福”创建目标，明确“党建引领、三级联动、争星晋级、全域提升”工作思路，拧紧合力共创“责任链”，打好靶向施策“组合拳”，推动“众星”晋级、“群星”闪耀，乡村振兴的瑰丽图景正在绘就。

　　党建赋能提质增效。“多亏了这张党群联系卡，关键时刻能救命。”10月5日，内黄县后河镇余庄村村民胡巧兰提起她孙子半夜生病，党员史贵民帮其送到医院这件事，依然激动不已。

　　据悉，胡巧兰孙子半夜12点突然发热、呕吐不止，由于儿子、儿媳均在外地务工，胡巧兰急得团团转。抬头看到墙上张贴的党群联系卡，情急之下拨通了联户党员史贵民的电话，史贵民风风火火赶到，第一时间驾车将孩子送到医院，得到及时医治。

　　党群联系卡在服务群众方面起到了举足轻重的作用。为充分发挥“五星”支部创建中党员模范带头作用，有效打通基层党员服务群众“最后一公里”，内黄县532个村（社区）健全完善“党员联户”机制，张贴党群连心卡，发动广大党员树形象、亮身份，进群众门、结群众亲、解群众忧，有效推动了“五星”支部创建工作提质增效。目前全县1.7万农村党员共分包联系17万农户，今年以来，共解决群众“急难愁盼”问题2.3万件。

　　“县委书记多次来我们村指导‘五星’支部创建工作，让我们村发展产业的底气更足了，我们一定要像王辉书记要求的那样，持续努力、久久为功，聚焦‘一村一品’，把‘产业兴旺星’擦得更亮！”内黄县梁庄镇牡丹街村党支部书记董中民兴奋地说。

　　内黄县把“五星”支部创建作为“书记工程”来抓，县委书记带头不间断深入一线调研，强化乡村两级党组织书记主体责任，对创建工作亲自抓、统筹抓，推动县乡村三级联创、同频同振。建立“一办三组五专班”工作体系，成立“一星一专班”，实行一周一研判、一月一调度，推动创建工作落实落细。

　　内黄县还建立分包联系制度，31名县级党员领导干部带头分包119个农村“五星”“四星”支部和软弱涣散村，每月入村开展调研，积极协调项目资金，帮助解决实际困难。同时凝聚43家县直单位合力，整合各类资金5.4亿元集中攻坚创建难题，从而构建了“县委领导、组织牵头、部门联动、行业共管”的良好创建格局。

　　做足“五星”支部宣传文章，搭建“空中课堂”平台，532个村大喇叭每天早中晚3次集中播放“五星”支部创建知识，在内黄党建、云上内黄开设书记话“五星”、“五星”支部耀乡村等专栏，营造了“村村争创五星，人人参与创建”的良好氛围。

　　因地制宜发展产业。乡村要振兴，产业兴旺是关键。“五星”支部创建工作开展以来，内黄县紧紧扭住产业发展“牛鼻子”，立足资源禀赋，围绕市场需求，实现“一镇一特”“一村一品”，科学选择特色优势产业，增强乡村自身造血功能。因地制宜发展蔬菜、尖椒、花生、瓜果等特色产业，打造了豆公镇万亩桃园、东庄镇千亩黄金梨、梁庄镇千亩温棚果蔬等产业基地，形成特色产业发展新路子。

　　2023年，内黄县共种植红枣15万亩；发展花生种植基地24万多亩；种植尖椒12.8万亩；蔬菜复种面积35.5万亩，其中（温棚蔬菜复种面积达到22万亩）。先后荣获中国红枣之乡、中国蔬菜之乡、中国尖椒之乡、中国花生之乡、国家级农产品质量安全县、全国设施蔬菜重点区域基地县等荣誉称号。

　　针对产业发展各自为战、规模小、效益低的问题，内黄县大力发展现代农业产业化联合体，形成了二安镇“龙头企业+镇集体经济联合社+村集体股份经济合作社+银行”、后河镇“龙头企业+镇集体经济联合社+村集体股份经济合作社+保险公司”、梁庄镇冯庄村“党支部+合作社+基地+农户”、亳城镇东亳城村“龙头企业+村集体+农户”等多种发展模式，推动全县村级集体经济强筋壮骨、实现倍增。

　　目前全县共打造市级以上产业化龙头企业54家、示范合作社、家庭农场137家；在工商部门登记注册的各类农民专业合作社2236家；在工商部门登记注册的家庭农场447家。龙头企业、合作社及家庭农场的发展，有效推动了结构调整，农业生产经营的集约化和组织化程度得到大大提高，促进了农业增效、农民增收。

　　聚力打造和美乡村。在后河镇余庄村，村道两边绿树成荫，手绘墙面生动形象、宣传标语醒目有力、徽派风格小庭院错落有致。依托其抗日战争时期是三省六县出名的抗日堡垒村的历史文化，建成红色村史馆，传承红色基因。余庄村的西瓜种植面积达到1200余亩，一年就能给村里的种植户带来上千万元的经济收入，今年9月初，余庄村被评为第三批全国乡村治理示范村。

　　余庄村整治环境、发展产业的成效，与内黄县推进宜居宜业和美乡村建设密不可分。

　　今年以来，内黄县以“六清六治”和“全民清扫”为重要抓手，组织党员干部群众大力开展农村人居环境治理工作，对村庄主街道两侧的残垣断壁进行整治，对空心村中长期无人居住、凋零破败的老旧房屋及残垣断壁，采取出租代管、一宅变四园等办法进行整治和粉刷，建成一批小游园、小菜园、小花园、小果园等，为美丽乡村增色添彩。目前全县90%以上的村庄实现了主、次街道“一眼净”目标，乡村生活变得越来越好，有效提升了群众的满意度和幸福感。

　　内黄县不断深化拓展农村精神文明建设，将文明乡风建设推向深入。内黄县紧盯“文明幸福星”创建目标，用好“一枝花”工作法，积极发挥先进典型的“酵母”和辐射作用，以“乡村光荣榜”选树为载体，自下而上层层选拔典型人物，今年7月份以来，共选树村级先进人物4826人、乡镇街道级先进人物605人、县级先进人物257人，让一枝花变成一盆花、十盆花、一城花，温暖了枣乡大地。

　　下一步，内黄县将继续凝聚“五星”支部创建发展合力，以只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力、苦干实干的作风，扎扎实实把“五星”支部创建工作抓出实效，让集体更强、产业更兴、群众更富、村庄更美。

(责编：董童、李源)
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