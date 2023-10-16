原标题：【乡村行 看振兴】文明厚植沃土 新风助力振兴

央视网消息（新闻联播）：今天（10月15日）的《乡村行 看振兴》，我们来看各地积极推动乡风文明，提升群众获得感、幸福感，为乡村振兴注入新活力。

打造美丽乡村，提升村民文明意识。浙江杭州东梓关村，保护古村落，传承传统文化，留下美丽乡愁，成了村民们的共同理念；山东泰安的东西门村，曾经杂乱的老旧村庄不见了，取而代之的是家家户户精心打造的美丽庭院。

民风淳，乡村兴。在陕西佳县赤牛坬村，村民们把生产生活的老物件收集起来，建造了一座民俗博物馆，延续陕北的农耕文化。在安徽黄山西递村，村民们把历史悠久的家训贴在门口，传承优良家风。

丰富的文化活动，为乡村振兴提供了精神动力。在江苏徐州马庄村，村民们组成铜管乐团，不定期演出，丰富着大家的日常生活。在海南海口的东和村，忙完农活，来一场酣畅淋漓的排球比赛，成了全村最热闹的事儿。

(责编：杨曦、杨迪)

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