中新网山东海阳10月16日电(记者 杨兵 王娇妮)16日，在山东省海阳市发城镇北姜格庄村新建的阳光玫瑰葡萄种植基地，一串串刚摘袋的葡萄在晨色里闪着诱人的光泽。

图为丰收的阳光玫瑰葡萄。受访者供图

天刚蒙蒙亮，北姜格庄村驻村第一书记林力朴和村民们便来到葡萄基地，紧张地采摘、分拣、装箱、过秤、装车，而来自湖南岳阳的收购商早已在一旁等候。

林力朴只有40多岁，村民们却习惯地称他为“老林”。他是山东省烟台艺术学校的一名科级干部，去年受烟台市教育局委派，来到海阳市发城镇北姜格庄村担任驻村第一书记。

北姜格庄村有村民460户，曾是发城镇的“软弱涣散村”，村级集体经济基础相对薄弱。去年春节刚过，驻村不久的“老林”自费组织村“两委”成员专程到青岛莱西等地，考察学习当地的葡萄大棚种植技术。

阳光玫瑰葡萄种植技术成熟，葡萄品种市场前景好，见效快，收益可观。在得到大家的一致赞同后，“老林”马不停蹄地向上级汇报，积极筹措葡萄种植大棚建设资金。

去年4月，北姜格庄村集体土地上引进的1500棵葡萄苗开始萌芽。同年8月，以党支部领办合作社的方式、村级集体土地入股的经营模式，北姜格庄村阳光玫瑰葡萄种植基地顺利建成。

从爬蔓分枝到挂果，从施肥、滴灌到套袋，“老林”几乎每天都要到大棚里转一转，悉心照料每一棵葡萄。如今，北姜格庄村东头富水河边的25亩集体土地上，已建起了15个准现代化的葡萄种植大棚。

看着挂满枝头的阳光玫瑰葡萄，“老林”乐开了花。受访者供图

看着挂满枝头的阳光玫瑰葡萄，“老林”心里乐开了花。今年，仅凭第一批5个葡萄种植大棚，村集体经济增收的目标已经实现，北姜格庄村还逐渐成为当地闻名的安居乐业美丽新乡村。

驻村期间，村里待修缮的河道和破旧的村路也被“老林”看在眼里，放在心上。今年上半年，他多方筹集资金25万元，开始治理村里的2000米沿河沟渠，其中新建的拦河坝和过路桥已完成施工。

“老林”早已把北姜格庄村当成了自己的第二故乡，他说，不管将来走到哪，他的心始终都和乡亲们在一起，他会尽自己所能，继续为美丽乡村建设贡献力量。(完)

(责编：杨曦、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经