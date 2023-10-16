原标题：“拼多多杯”第二届科技小院大赛山东区赛打响 20支队伍近百研究生拼农技

青年兴则国兴，青年强则国强。一批新时代中国青年，仍保持着“自找苦吃”的精气神，冬天凿冰、夏天抗暑，以科技小院为依托，在服务三农建设中“解民生、治学问”。

10月14日，“中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛之‘拼多多杯’第二届科技小院大赛”（山东区赛）在青岛农业大学打响，来自北京、天津、山东等地的20支科技小院队伍齐聚一堂，比拼助力乡村振兴的创新思路、增长模式。

通过现场路演答辩+线下成果展示，青岛农业大学“小院青年筑梦田野”队（项目名称：小院定制专属技术“天地空”助力粮食绿色增产）、萝里萝弃（项目名称：“尾菜为宝”，点亮美好家园）和中国农业大学甜叶菊小分队（项目名称：粮变经，天然糖，更健康，曲周县甜叶菊产业全链条升级）最终获得该赛区一等奖。

科技小院自2009年由中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁和团队在河北省曲周县首创，15年间，已进驻全国千余个村庄。2020年，科技小院首次引入赛事机制，希望以赛促研，交流推选科技强农优秀案例，推动全国科技小院创新创业并可持续发展，为我国乡村振兴提供人才和智力服务以及技术和物资支撑。

拼多多深度认同科技小院在人才培养、科技创新、社会服务等方面发挥的巨大作用，积极支持科技小院打造赛事IP。今年是拼多多第二次作为赛事支持方，助力高校学子兴农强农建新功。

“科技创新是现代农业的出路，而核心是科研人才，同学们把课堂搬到田间地头，边学习边实践，不仅帮农民解决了实际问题，也储备了自身技能、提高了科研水平。”拼多多负责人表示，为全国农业专业人才提供展示与交流的平台，为广大青年深入农村生产一线提供实际的助力，正是企业投身科技小院大赛的初衷。

“科技小院大赛是为了培养学生的创新实践能力，引导学生建立创新创业思维，充分了解农村发展需求、交流农业前沿技术、提高农民经济收益。”中国农业大学资源与环境学院副院长王冲表示，拼多多不仅通过以赛促研的方式助力了乡村振兴，未来在打通农产品销路，将科技小院的技术优势转化为经济价值方面大有作为。

拼多多搭交流平台、农学生享专属赛事

今年是拼多多第二次支持举办科技小院大赛，也是赛事首次走到线下，其研究覆盖方向、项目技术深度都较第一届有了显著提升。

据悉，报名阶段就收到了来自全国28个省、直辖市或自治区的63个研究生培养单位的257支队伍信息。其中，来自26个省、直辖市或自治区的54个研究生培养单位的209支队伍成功提交报名作品。经专家评审，共有96支队伍入围五大区赛，北京、天津、山东等环渤海地区的团队就近参与了山东区赛。

本场比赛参赛队伍既展示了对玉米、萝卜、辣椒、苹果等传统农产品提产增效模式的研究，也交流了海洋生态修复、贝类水产养殖等经验技术，进一步丰富了科技小院大赛的内容。

作为全场唯一全女生的队伍，青岛农业大学萝里萝弃团队首轮亮相即吸引了评委们的注意。她们驻扎山东莱西胡萝卜科技小院400余天，针对莱西胡萝卜产生的大量尾菜及其不当处理问题进行研究，引进并优化高温好氧堆肥技术，应用三步走策略，建立“节能减排”的高温堆肥技术模式，实现尾菜资源化利用，在产出较好品质的堆肥产品外，可实现降低渗滤液排放量94.42%、二氧化碳排放量14.82%等显著效果，让当地经济效益、生态效益有明显提升。

在科技小院发源地河北曲周县落成的苗乐园科技小院，也派出了自己的代表队。四位来自中国农业大学的研究生展示了他们升级该县甜叶菊产业全链条，推动绿色可持续发展的成果。通过对甜叶菊栽培管理技术的创新、与企业合作销售等模式，团队带动曲周县核心区增产约三成、每亩增加收益逾1500元，示范区增产约四成、每亩增加收益超千元。

经过一天的比拼角逐，青岛农业大学“小院青年筑梦田野”队、萝里萝弃和中国农业大学甜叶菊小分队最终拿下山东区赛一等奖；北寨科技小院（统农037号）、谦谦菌子、浅山青年（东邵御礼）三支队伍获得山东区赛二等奖。

“没想到能拿一等奖，听到结果非常出乎意料，今天超常发挥了。”萝里萝弃团队负责人许淑妮表示，为了这场比赛她不仅提前结束了国庆假期，还在赛前进行了5次排演，“这种全国性质的高规格比赛，我们非常重视。它不仅给了农学生展示研究成果的舞台，还让我们能学习到最新最前沿的技术，评委老师的点评更启发了我农研探究的方向、坚定了我继续科研的信心。”

甜叶菊小分队成员高新月拿到一等奖也很激动，“在比赛过程中，团队不断对自己工作进行反思和整理，对优势和不足有了更清晰的认知，我们的抗压能力得到了锻炼。”她感谢拼多多让农学生有了自己的专属赛事，为全国科技小院学生交流学习提供了一个大的平台，“我们能学习并吸收其他科技小院在三农工作和实践中的特色做法，受益匪浅。”

自2009年创建以来，科技小院凝聚了几代教授、学生的奋斗成果，从高产高效到可持续发展，再到如今探索乡村振兴新路子，始终在为中国农业的发展贡献力量，科技小院大赛也促进了各队伍水平不断提升。

西樊各庄科技小院是两届“拼多多”科技小院大赛的参与者和见证者，其派出的非凡农庄“新农人”团队成员王萌明显感觉到，今年各参赛团队不再停留于农产品增产增效层面，还将注意力放到了打通销售链路、提高农村产值方面，“大家都想切实帮助农民解决收入问题。”

挖掘新农人新农技、助力乡村振兴

无论是发展农业现代化，还是振兴乡村经济，“人才”始终是驱动创新发展的关键要素。

强化农业科技创新人才培养是促进农业强国建设、推动中国式现代化的重要内容，而科技小院赛事的举办为造就高水平新农人、交流先进性新农技提供了机会。

综合过往的经验来看，农学生就业方向主要分为考编、考博、继续深入技术研究这几个方向。

在线下成果展示环节，一位参与本次大赛的学生透露，她目前已经与同学合作在北京郊区承包下了一片10亩左右的试验田，将在科技小院研究的农产品培养种植技术投入实践应用，自主创业当起了“农田主”。

“这个产品的种植培育技术基本上都是从科技小院学习来的，”该学生表示，自己正在尝试一种新的就业途径。

一方面，因为其种植的农产品非常金贵，带来的经济收益很丰厚，新鲜品价格平均每斤200元左右，干货每斤可达1500-2000元；另一方面，产品种植条件要求很高，稍有差池亩产可能接近于零。

但在科技小院积累的经验还是给了她创业的勇气和动力，“这个品种在北京的市场潜力非常大，消费群体支付能力也很强，所以我们决定自己承包田地种植。”通过参与这次比赛，她还学到了不少其它科技小院团队的销售模式，比如销往电商平台、直播带货、打通一三产业等，“回去就打算尝试”。

除了全力支持科技小院赛事，让年轻科研人员集中精力攻坚产量、质量及绿色生产等农业难题，拼多多还希望以赛事为桥梁，深入产地，深化与一线青年科研工作者的合作，在助力先进技术下沉、科研成果转化及优质农产品产销对接等方面发挥更大的作用。

截至目前，拼多多直连超过1000个农产区，带动超1600万农户参与到数字经济之中，是国内目前最大的农产品上行平台。2021年，被党中央、国务院授予全国脱贫攻坚先进集体；因“链接小农户与市场，改善千百万农民的生活”，还被联合国粮农组织授予“年度创新奖”。

“如果说科技小院拆了学校与社会之间的墙、学科与学科之间的墙、教学与科研之间的墙、教与学之间的墙。我们还想拆一堵墙——科研与市场之间的墙。”拼多多相关负责人表示，“学生们的青春选择与汗水付出让我们感动。我们将积极发挥平台优势，对各地科技小院等科研机构重点支持的科技农产品加大曝光与补贴投入，推动农特产的标准化、品牌化、数字化发展，完善现代化农业的产业链，为我国广大农村地区的乡村振兴做出自己的贡献。”

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经