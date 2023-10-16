人民网北京10月16日电 （欧阳易佳）从掀开低成本冶炼新篇章的侧吹熔炼技术，到填补国内空白的超大型锌焙烧炉技术和RKEF技术，再到为全球新能源金属开发树立标杆的HPAL技术、多晶硅生产技术......改革开放以来，我国有色金属冶炼技术不断突破，自主研发冲破层层封锁，有色金属行业蓬勃发展，已建立起完备的冶炼产业体系，有力保障了我国国民经济建设需要。

中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼秘书长段德炳在近日举办的“矿业报国 绿色发展 智创未来”现代冶炼发展论坛上表示，依靠引进消化吸收再创新与自主创新的科技双轮驱动，我国重、轻、稀有色金属各品种冶炼，从工艺、技术到装备，基本都实现了从跟跑、并跑到领跑的转变，技术经济指标、节能降耗水平逐渐走在世界第一方阵，设计研究、工程承包、配套服务能力全球瞩目。

国家发改委产业司原一级巡视员夏农认为，创新协调绿色开放问题，是新发展理念核心的问题。推动有色金属产业高质量发展，一方面应聚焦绿色、智能，坚持科技导向，加快设备研发制造，同时将绿色贯穿于勘察全过程中，保障产业链供应链有效供给；另一方面要引导产品消费升级，促进优质产品的交易模式，拓宽消费渠道，培养优质消费者，培育有色金属行业经济增长。

中国恩菲党委书记、董事长刘诚认为，有色金属行业应加快“走出去”步伐，紧盯行业难题谋创新，聚焦产业需求促发展，推动行业技术进步、产业升级。“近年来，中国恩菲依托自主冶炼技术，实现了从研发生产光伏级多晶硅到全面布局电子级硅基材料的跨越式升级。”

昆明理工大学校长、教授王华认为，我国是有色金属生产和消费的大国，具有丰富的资源储备和完整的产业链。国内有色金属市场的需求量较大，尤其是对铜、铝、锌等基础金属的需求将持续增长。技术创新是有色金属行业高质量发展的关键，现阶段，用科技手段让冶金工业节能减排增效，围绕冶金炉窑热过程强化与节能减排领域开展基础研究与工程技术创新，有助于推动冶金行业绿色低碳发展。

段德炳认为，有色金属冶炼是推进有色金属产业体系新型工业化的重要一环，应增强忧患意识，坚持底线思维，做到居安思危、未雨绸缪，扎扎实实补短板、强弱项、扬优势，不断夯实有色金属冶炼现代化根基，把自己的事做好，为有色金属强国建设作出新时代冶炼行业的新贡献。

(责编：孙红丽、吕骞)

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