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京津冀区域市场一体化商务发展合作协议在京签署

2023年10月16日19:05 | 来源：人民网
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人民网北京10月16日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，10月16日，在商务部指导下，北京、天津、河北商务主管部门在北京签署《深化京津冀区域市场一体化商务发展合作协议》，商务部副部长盛秋平出席签字仪式。

深化京津冀区域市场一体化合作，是商务系统贯彻落实党中央决策部署，以区域市场一体化推进建设全国统一大市场的重要举措，也是推进京津冀协同发展战略的实际行动。

京津冀三地商务主管部门将成立工作小组，深化重点领域务实合作。一是共推市场规则制定。推进公平竞争和产业政策协调，商贸服务标准互通互认。

二是共促消费市场升级。发挥北京、天津培育建设国际消费中心城市优势，共建消费市场、共享消费资源、共办消费活动。

三是共保市场应急供应。完善联保联供机制，共享市场运行信息，协同保供体系建设。

四是共享商贸物流成果。优化商贸物流产业布局，共建商贸物流基地，联动物流标准化应用。

五是共助农产品产销协作。加快建设农产品节点设施，支持河北净菜进京，打造“津农津品”特色区域品牌。

六是共筑内外贸协同发展。推进内外贸一体化，推动自贸试验区协同创新。

(责编：孙红丽、吕骞)
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