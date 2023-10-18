人民网记者 申佳平

10月的北京，天高气清，丹桂飘香。

17日下午，中国贸促会、国务院国资委、全国工商联在国家会议中心共同举办“一带一路”企业家大会，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。大会上，与会嘉宾畅谈共建“一带一路”带来的巨大商机与潜力，期间有两个动作令人印象深刻。

10月17日下午，“一带一路”企业家大会在国家会议中心举办。人民网记者 申佳平摄

动作一：双向邀约

“我诚意邀请各位企业家来香港建立你们的‘一带一路办公室’，携手开拓机遇，推动更多高标准、可持续、惠民生的高质量发展项目，共同发展繁荣。”大会上，香港特别行政区行政长官李家超“现身说法”，并向全球企业家发出诚挚邀请。他介绍，从2017年到2022年，“一带一路”共建国家在香港设立的地区总部数量，从83家增长1倍到168家，年均增长超过15%。

十年“一带一路”，春华秋实。国务院新闻办公室日前发布的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书指出，截至2023年6月底，中国已与五大洲的150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件。

“邀约”的底气，是共建“一带一路”国家拥有的巨大发展潜力，“一带一路”建设的参与者必将不断受益。

如招商局集团董事长缪建民所说，通过本土化运营，项目扎根当地、服务当地。目前该集团海外项目员工本土化率超95%，还连续10年开展了“蓝色海洋”能力建设公益培训、非洲青年创新创业计划等活动。

老挝计划与投资部部长坎坚·翁普西在接受记者专访时表示，通过共建“一带一路”，老挝的发展前景越来越好。“跟十年前相比，老挝的面貌有了巨大的改变，尤其是在铁路、高速公路、水电站等基础设施方面。”

与此同时，他也向中国企业家发出了“一份邀约”。他希望，中国企业家到老挝去，实地考察当地在电力、太阳能、矿产、农业、旅游等多领域的发展潜力。

动作二：集体握手

15组签约轮番上场，近300名中外代表在大会现场达成合作协议，项目涵盖基础设施、清洁能源、人工智能、生物医药、金融服务、现代农业、轨道交通等多个领域。

在每一组签约后，双方齐刷刷地握手，代表了共建“一带一路”的责任与承诺，也向世界传递着巨大的信心和力量。

“一带一路”企业家大会的外方代表。人民网记者 申佳平摄

与会嘉宾纷纷表示，作为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，共建“一带一路”倡议实实在在地架设起了一座座连接全球市场的重要桥梁。

中国银行董事长葛海蛟介绍，日前，该行协助埃及政府在中国成功发行了非洲首笔熊猫债，引导金融资源流向共建国家建设、经济发展关键领域。

英国渣打集团主席韦浩思说，过去五年间，渣打集团累计参与近650个“一带一路”相关项目，项目金额总值超过1100亿美元。

千年古道，历久弥新。多位与会嘉宾在发言中提及“一带一路”上的创新发展机遇。澳门中华总商会会长崔世昌介绍，澳门推动与横琴深合区中医药产业的创新发展和融合，让“澳门制造”产品进入大湾区市场、葡语系国家和地区。首款“横琴生产、澳门监制”的澳门药品于今年9月正式销售。

沙特国际电力和水务公司董事长穆罕默德·阿布纳扬表示，通过和中国合作伙伴在可再生资源领域的合作，双方不仅成功生产出了清洁、可靠、可负担的能源，也为技术进步和知识共享开辟了新途径。

本次大会上，《“一带一路”企业家大会北京宣言》正式发布，从坚持开放合作、深化互联互通、坚持绿色发展、推进数字经济合作、坚持合规经营和履行社会责任5个方面凝聚共识。

“十年来，‘一带一路’倡议从理念转化为行动，从愿景转变为现实。”中国贸促会会长任鸿斌表示，作为共建“一带一路”的主力军、践行者、贡献者，各国工商界坚持共商共建共享原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，聚焦高标准、可持续、惠民生目标，务实开展互利合作，取得了实实在在的成果，为推动全球经济增长、增进人民福祉作出积极贡献。展望未来，共建“一带一路”必然为中国和世界打开新的机遇之窗。

(责编：申佳平、吕骞)

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