人民网北京10月18日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，18日至20日，受热带低压和冷空气共同影响，海南岛、广东、广西大部、福建南部、江西南部、湖南南部等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地有大暴雨。台湾海峡、巴士海峡、南海北部和中西部海域、北部湾、琼州海峡等海域有6-8级风、阵风9级，其中19日白天至20日白天，北部湾的部分海域风力可达9-10级，阵风11-12级。

18日至20日，受较强冷空气影响，我国中东部地区有较大范围降雨和降温天气，其中，西北地区东南部、西南地区东部、黄淮西部等地部分地区有中到大雨，局地暴雨；长江中下游及其以北地区先后有4-6级偏北风，气温下降4-6℃，局地降温8-10℃左右。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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